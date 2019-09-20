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桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

廖振珽。 報系資料照
廖振珽。 報系資料照
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在印尼日惹舉行的2019年亞洲桌球錦標賽，我國在日前拿下男、女團銅牌後，今天在雙打與單打賽事都未能有選手闖進最終四強、進帳任何獎牌，本屆賽事中華隊就以團體賽兩銅成績作收。

上屆亞錦賽我國僅有在男團賽事拿下一面銅牌，今年男團在莊智淵、林昀儒都未參賽的情況下，由陳建安領軍搭配上彭王維、王泰葳、廖振珽、洪子翔出征，最終完成連五屆奪銅的任務，而女團則由鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、劉馨尹、蘇珮綾聯手，拿下自2000年摘銀後的首面獎牌。

在今天的單打32強賽事中，我國共有五人出賽，其中劉馨尹在32強不敵日本平野美宇，至於世界排名第10名的鄭怡靜則是在32強2：3爆冷敗給世界排名99名、年僅15歲的南韓申瑜彬，而彭王維則是在男單32強以0：3不敵北韓安吉宋。

而陳建安、廖振珽則是在32強賽皆擊敗印度對手擠進16強，不過兩人接下來分別碰上日本怪物少年張本智和與大陸前球王樊振東，其中陳建安在與張本智和之戰以直落三吞下對戰三連敗，廖振珽面對樊振東則是在開賽就被打出6：0攻勢，並以4：11、5：11、4：11直落三吞敗，同樣在16強賽止步。

至於女雙八強賽我國陳思羽／鄭先知則是在與大陸丁寧／朱雨玲之戰，以1：3敗下陣來，我國選手本屆賽程全數落幕。

廖振珽陳建安鄭怡靜

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