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完備學校體育人才照顧 體育署校園運動防護成果發表

2019-09-20 18:19聯合新聞網 綜合報導

豐原高商防護員胡雅涵（右）偕同教育部長務次長林騰蛟體驗彈力帶肌力訓練。　　　　 ...
豐原高商防護員胡雅涵（右）偕同教育部長務次長林騰蛟體驗彈力帶肌力訓練。　　　　 照片/教育部體育署
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為打造我國優質的運動環境，教育部體育署積極建置學校體育人才照顧系統，今（20）日發布自103年起執行的校園運動防護提升計畫成果，邀請學生運動聯賽成績優異的新北市南山高中籃球隊教練許時清、桃園市平鎮高中棒球隊教練陳舜松、臺中市豐原高商排球隊教練莊世賢，分享防護人員守護運動員的成效。

記者會現場同時邀請南山高中防護人員吳崇豪示範貼紮，平鎮高中防護人員黃敬家示範滾筒放鬆，豐原高商防護人員胡雅涵示範彈力帶訓練，藉由現場示範放鬆、貼紮、訓練三大防護主軸，讓大眾了解運動防護的重要性。

教育部林騰蛟常務次長指出，校園運動防護提升計畫補助輔導有三個重點，聘任專職運動防護人員、添購防護設備完善運動防護室及建置區域醫療服務網、辦理各類教育講座以提升學生運動員建立正確的運動觀念。希望使運動防護觀念扎根校園，完備學校體育人才的照顧系統。

平鎮高中防護員黃敬家（左）偕同教育部體育署副署長王水文（右前）體驗滾筒放鬆。 ...
平鎮高中防護員黃敬家（左）偕同教育部體育署副署長王水文（右前）體驗滾筒放鬆。 照片/教育部體育署
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從103年到現在已規劃七大區域運動防護輔導中心，由各區域輔導中心協助鄰近高中職聘任運動防護人員，到區域夥伴學校巡迴服務，並整合運動防護與醫療服務資源，建立完整區域醫療服務網，目前已有133間合作醫療院所。

體育署近年來更積極在高中職核定補助防護人員，強化學生的運動防護知能。今年補助申請通過之高中職學校高達158校，共核定補助159名防護人員，未來將持續補助輔導高中職體育班或具有潛力的運動團隊，將運動防護觀念扎根校園。

體育署表示，希望有更多醫療單位能夠參與這項計畫，透過醫師、教練、運動防護人員、學者專家與家長的良性互動，建置完善基層運動選手的照顧。未來將持續以「運動防護盡心力，提升團隊戰鬥力」為目標，來培育基層運動選手。

南山高中防護員吳崇豪（左）偕同教育部常務次長林騰蛟（右）體驗肌貼貼紮。 ...
南山高中防護員吳崇豪（左）偕同教育部常務次長林騰蛟（右）體驗肌貼貼紮。 照片/教育部體育署
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