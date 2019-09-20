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羽球／全民會長盃近2千人參賽 青少年好手國際交流提升水平

2019-09-20 15:44聯合新聞網 綜合報導

北市中山國中包辦國中男女團體組雙料冠軍。 全民羽球發展協會提供
北市中山國中包辦國中男女團體組雙料冠軍。 全民羽球發展協會提供
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「2019第14屆全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽」於9月20日在臺北體育館圓滿落幕，本次青少年分齡賽共分成九歲組、十歲組、十一歲組、十二歲組、十三歲組、十五歲組及十七歲組七個組別，採國際羽聯分齡制度，每個組別分別舉辦男單、男雙、女單及女雙四個項目，除了來自全國各縣市中小學選手將近2千人，更有來自馬來西亞香港泰國遠來參賽的選手，這些國外青少年選手係因日前曾來台交流或有台灣球友而得知比賽訊息，特地前來參賽，他們認為台灣的青少年羽球水準現在在國際上都有優異成績表現，希望能有更多和台灣選手交流的機會，提升彼此的水平。

在今日的決賽中，馬來西亞及泰國共三位選手進入冠亞軍賽事，U11歲女子雙打泰國選手Lalita/Thipchira以31:28險勝台北市民權國小張芸嘉/陳昱熹奪得冠軍，張芸嘉及陳昱熹表示，很少有機會打到不同國家的選手，她們覺得泰國選手殺球很有力，移動速度也很快，如果下次還有機會遇到，須要有更靈活的球路，不要給對方太多攻擊的機會。

11歲女雙前三名頒獎。 全民羽球發展協會提供
11歲女雙前三名頒獎。 全民羽球發展協會提供
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在U12歲男子雙打的賽事中，台北市中山國小李祤睿搭配馬來西亞Jin Khoo以31:26勝桃園市仁和國小莊宸安/陳冠華，李祤睿父母也都曾是台灣國家代表隊國手，因為父母常帶著他們出國交流，因此賽前就認識馬來西亞球員，並邀請一起搭配參加這次的全民會長盃，能和不同國家的選手搭檔並拿下冠軍非常的開心。

本次青少年賽事除了個人分齡賽外，也設有國中小的團體賽，北市民權國小包辦國小組五六年級男女團四個冠軍成為本次賽事最大贏家，台北市長春國小及新北市麗林國小則分別拿下四男團及四女團冠軍；國中組戰況激烈，決賽皆進行到第五點才分出勝負，台北市中山國中分別以3:2擊退台中市豐原國中及台南市永康國中包辦國中男女團體賽雙料冠軍。

泰國Lalita/Thipchira11歲女雙選手。 全民羽球發展協會提供
泰國Lalita/Thipchira11歲女雙選手。 全民羽球發展協會提供
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本次賽事主辦單位全民羽協吳宜倫理事長表示，能看到台灣青少年羽球蓬勃發展非常令人感動，過去會長盃學生組三天就能比完，由於參賽人數一年比一年增加，現在要整整五天才能完成所有賽事。吳理事長也表示台灣青少年選手除非有前幾名的優異成績，才有機會代表台灣至國外比賽，平時很少機會能和其他國家的選手交流，計畫明年將邀請更多不同國家的青少年選手來參賽，提升比賽的層級，讓台灣選手有機會和不同國家的選手對打磨練，在台灣就能有參加國際賽的機會!

12歲男雙台北市中山國小李祤睿搭配馬來西亞Jin Khoo。 全民羽球發展協會提...
12歲男雙台北市中山國小李祤睿搭配馬來西亞Jin Khoo。 全民羽球發展協會提供
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馬來西亞泰國香港倫理

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