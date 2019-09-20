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大陸羽賽／右小指掛彩不敵安東森 周天成無緣四強

2019-09-20 14:05聯合報 記者劉肇育╱即時報導

周天成。 新華社
周天成。 新華社
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BWF超級1000分系列賽中國大陸羽球公開賽，今天男單八強賽我國一哥周天成遭遇第八種子的丹麥安東森（Anders Antonsen），在幾乎整場比賽都落後的情況下，周天成首局還一度發生右小指受傷申請醫療暫停，最終他就以17：21、11：21直落二吞敗，無緣連續兩年挺進四強。

總獎金100萬美元的大陸公開賽，周天成去年挺進四強後敗在印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）手中，無緣改寫個人最佳成績，不過今年他以男單第二種子身份一路過關斬將，並在今天八強賽遭遇生涯交手還不曾吞過敗仗的安東森。

不過面對年輕且身材高大的安東森，周天成今天卻受制於對手的猛攻，在首局前半就被安東森拉開差距，在15：17落後時，他還一度因為救球導致右手小指流血申請醫療暫停，在簡單止血處理後，周天成回到場上後雖然連追兩分，但仍是以17：21讓出首局。

第二局安東森發動更猛烈的攻勢，開賽後就迅速取得7：3的領先，反觀周天成在帶傷的情況下依舊只能保守應對，讓安東森繼續將差距擴大，最終在比賽第48分鐘以11：21敗下陣來，無緣四強，安東森則是拿下雙方生涯六次對戰以來的首勝。

而周天成也成為今天第三位出局的單打種子球員，目前男單前四種子僅剩下日本球王桃田賢斗繼續拚戰，至於女單今天上午包括第七種子大陸何冰嬌、第六種子依瑟儂（Ratchanok Intanon）都在八強賽中箭落馬。

周天成羽球

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