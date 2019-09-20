中華奧會主席林鴻道談職業運動 讓球迷進場不只看一場球

2019-09-20 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中華奧會主席林鴻道（中）受台灣師範大學運動與休閒學院研究生聯合班會邀請演講。圖／財團法人台灣運動發展促進會提供 分享 facebook 國立台灣師範大學運動與休閒學院研究生聯合班會，昨晚間邀請中華奧會主席林鴻道與佛光大學副校長何卓飛專題演講，金牌講堂擠滿上百名學生，其中包括金牌書院運動員代表雷千瑩、林穎欣，以及女壘隊等選手，還有台師大校友、桃園市體育局長莊佳佳到場。

中華奧會主席林鴻道首次於公開場合，談論台灣職業籃球發展，且分享當年職籃CBA成立關鍵，強調市場經營力，才是長遠之計，「職業運動關鍵就是市場，不論是主辦方或者參賽者，還是球迷，都要想著與市場掛勾。職業運動不會因為改了職業兩個字，就叫做職業。」

林鴻道分享企業社會責任，如何投入台灣運動產業，並以財團法人台灣運動發展促進會為例，每年投入4000萬推動台灣體育運動發展，關心扎根基層與運動員生涯規畫。其中運動菁英育才計畫鼓勵8至18歲運動員追求卓越，計畫迄今更獲得極大成效，許多獲得支持的好手，都以精采表現證明。

「林穎欣就是從這計畫培育出來，一點一滴的成效，逐漸的反映出來。」林鴻道指出，射擊20歲小將林穎欣去年射擊世界盃女子10公尺空氣步槍奪金，之後雅加達亞運與呂紹全搭檔摘金，上個月又順利射下明年2020東京奧運門票，一步步成長茁壯。

何卓飛認為運促會是台灣體育運動發展的模型，從選手基層一路栽培到退役，藉由這段過程，來帶動國內體育運動產業發展。而像「優秀運動員轉任專任教練」計畫，預計從明年起開始施行，每4年就有100名奧、亞運國手能轉任專任教練，讓選手沒後顧之憂，專注目標，也期待藉由他們的經驗，為國家培養更多出色選手。

林鴻道最後談到職業籃球話題，當年組CBA，為了開拓年輕市場，球隊願意勤跑校園活動，也藉由賽制與規則，來吸引票房，讓球賽變得像嘉年華會，給球迷到現場感受不一樣的賽事。

「讓他們進場，不是只看一場球，比球員還激動，那要強化市場，並不容易，每個細節都要去注意。而且職業運動發展好，確實可以拉抬整體競技水準，1997年釜山東亞運在韓國隊主場拿下金牌，CBA可說是關鍵之一。」林鴻道覺得國內舉辦賽事的主辦方，不能只為了辦完比賽，而參賽選手也不該抱持只參加賽事，要共同去創造市場、關心市場，打造運動產業鍊。