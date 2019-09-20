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延長到2021年！新航宣布繼續冠名贊助F1新加坡大獎賽

2019-09-20 11:00聯合報 記者曹悅華╱即時報導

F1主席兼執行長Chase Carey（左）與新航總裁吳俊鵬（右）。圖／新加坡航...
F1主席兼執行長Chase Carey（左）與新航總裁吳俊鵬（右）。圖／新加坡航空提供
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新加坡大獎賽為一級方程式賽車（Formula 1®，簡稱F1）首屈一指的賽事之一，新加坡航空今天宣布將繼續冠名贊助至2021年。

新航總裁吳俊鵬表示，新加坡大獎賽是新加坡的一項重要體育賽事，每年吸引大批人潮參與刺激的新加坡夜賽和巨星雲集的熱門娛樂表演。期望以贊助新加坡大獎賽將新加坡帶向世界，持續為新加坡人和拜訪新加坡的旅客提供絕佳的旅遊體驗。

F1主席兼執行長Chase Carey表示，非常榮幸新加坡航空將繼續擔任新加坡大獎賽的冠名贊助單位至2021年。新航自2014年以來持續在濱海灣賽道與F1合作，一同在這個令人驚嘆的城市見證許多輝煌的比賽。新加坡大獎賽作為F1的重要賽事之一，廣受賽車迷與賽車手們的喜愛，能與新加坡的國家航空公司合作是相得益彰。期待今年在新加坡如同過去11年的賽事一般，在新加坡大獎賽的艱辛賽道與潮濕環境中，呈現一場精采絕倫的賽事。

新加坡大獎賽為一級方程式賽車（Formula 1®，簡稱F1）首屈一指的賽事之一，於以新加坡城市天際線為背景的濱海灣街道上進行而聞名。新航於2014年首次簽署擔任為期兩年的冠名贊助單位，並於2018年再度延長兩年至2019年。

濱海灣賽道共約5.063公里長，途經23個彎道、不平整的街道路面、狹窄的彎道與潮濕的環境。該賽道更擁有F1賽程中獨一無二的特色，包括可在18號彎道看台上，實際看到賽車手從下方呼嘯而過的畫面。

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