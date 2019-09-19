大陸羽賽／戴資穎、周天成突圍 轉播場拚4強

2019-09-19 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎直落2晉級大陸公開賽第二輪。圖／勝利體育提供 分享 facebook 我國「一哥」周天成和「一姊」戴資穎今天分頭站上大陸羽球公開賽8強，明天對手晚間也出爐，小天將戰排第8種子的丹麥好手安東森，小戴則要和泰國女將布莎南搶4強門票。

大陸公開賽總獎金100萬美元，屬BWF超級1000分大賽，小天和安東森上度碰頭也是超級1000分賽事，兩人在今年印尼公開賽決賽上演經典對決，小天歷經1小時又31分鐘苦戰才在3局大戰力退安東森，收穫生涯第一座1000分大賽冠軍；比賽結束後兩人都仰躺在地、之後互換球衣的畫面，也成印尼賽經典鏡頭。

連同印尼賽決賽碰頭，小天過往5度對上安東森都是勝家，不過有4戰打滿3局，明天勢必也有番硬仗。

排女單第2種子的戴資穎，今天第一局雖在20：16領先下被日本對手大崛彩瓦解3個局末點，仍順利以21：19、21：14過關；她解釋說，第一局末的小狀況和風勢有關，「自己在順風處，出手稍微被限制了，打得比較急一點。」

收下和大崛彩的交手6連勝，小戴明天將和世界排名18的布莎南交鋒；兩人過去已交手過10次，小戴取得7勝3敗優勢，從2017年至今更拉出5連勝。