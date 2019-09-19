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大陸羽賽／直落二退日美女 戴資穎8強就位

2019-09-19 20:49聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎力克大崛彩晉級8強。 新華社
戴資穎力克大崛彩晉級8強。 新華社
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大陸羽球公開賽女單冷門連環爆，不過我國「一姊」戴資穎不受影響，今天第二輪以21：19、21：14拍下世界排名26的日本女將大崛彩，8強就位。

總獎金100萬美元的大陸公開賽屬BWF超級1000分大賽，但女單大種子前兩輪落滿地，首輪包括日本兩大好手「世界球后」山口茜和奧原希望都出局，列第8種子的印度前球后塞娜也落馬，今天換世錦賽剛奪冠的印度好手辛德胡遭淘汰。

成僅存種子中排序最高的小戴，沒讓爆冷劇本再上演，她過去5度碰大崛彩都收穫勝利，今天延續對戰優勢，首局在14：14下連拿4分拉開差距，雖一度遭大崛彩瓦解3個局末點，仍以21：19先下一城。

第二局小戴從未嘗過落後滋味，並靠著6：4時一波6：0攻勢奠定勝基，順利以21：14收下勝利。

小戴下戰對手還沒出爐，世界排名27的南韓金佳恩將和泰國世界排名18的布莎南將爭取最後一張女單8強門票，勝家將在明天晚上約7點40分挑戰小戴。

中華羽球隊共有10組選手參賽、5組人馬晉級第二輪，但今天和兩組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵及男單「羽球王子」王子維都吞敗場，只有「一哥」周天成和小戴站上8強。

小天以21：19、21：18拍下世界排名23的地主黃宇翔，明天中午約12點40分對決丹麥好手安東森；兩人前一度碰頭正是BWF超級1000分的印尼公開賽決賽，小天在3局經典對決中打下生涯第一座千分冠軍。

日本女將大崛彩。 新華社
日本女將大崛彩。 新華社
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羽球世錦賽戴資穎

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