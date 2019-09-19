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大陸羽賽／戴資穎假想敵 世錦賽金牌爆冷落馬

2019-09-19 18:11聯合報 記者曾思儒╱即時報導

戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
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總獎金100萬美元的大陸公開賽冷門爆不完，女單首輪包括日本兩大好手「世界球后」山口茜和奧原希望都落馬，今天第二輪換世錦賽剛摘下生涯首座大賽冠軍的印度名將辛德胡（Pusarla V. Sindhu）落馬，排第2種子的我國「一姊」戴資穎和列第3種子的地主陳雨菲成前5種子中倖存的兩名將。

陳雨菲和小戴都位於籤表下半部，陳雨菲已站上8強，排第一球場壓軸出賽的小戴約晚上7點迎接第2戰，對手是世界排名26的日本女將大崛彩；小戴過去已5度碰大崛彩，戰績還是完美的全勝。

世界排名第5的辛德胡，過去和世界排名15的泰國女將蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）取得5戰全勝的完美戰績，今天也以21：12先下一城，不料後兩局卻遭蓬帕威逆轉，反以13：21、19：21讓出勝利。

辛德胡同樣位於籤表下半區，她和陳雨菲都可能是小戴4強可能遭遇的假想敵，提前落馬後由蓬帕威和陳雨菲挑戰4強門票。

大陸公開賽屬BWF超級1千分大賽，中華羽球隊共有5組選手晉級第二輪，但今天完賽的4組選手中，只有「一哥」周天成奪勝，「羽球王子」王子維和兩組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵都吞敗場，無緣8強。

小天以21：19、21：18拍下世界排名23的地主黃宇翔，王子維則以10：21、17：21不敵里約奧運奪金的地主前球王諶龍；「麟洋配」因戰術設定錯誤，以兩個11：21敗給世界排名第5的日本組合遠藤大由／渡邊勇大，「楊肉盧」則以兩個19：21不敵雅加達亞運奪銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

羽球王子維世錦賽

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