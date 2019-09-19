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泛太平洋女網／謝家姊妹拍下頭號種子 詹皓晴生日闖4強

2019-09-19 17:01聯合報 記者曾思儒╱即時報導

今天壽星詹皓晴（左）和姊姊詹詠然打進泛太平洋女網賽4強。圖／劉雪貞提供
今天壽星詹皓晴（左）和姊姊詹詠然打進泛太平洋女網賽4強。圖／劉雪貞提供
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我國兩對姊妹組合今天在泛太平洋女網賽接連傳佳音，先是謝家姊妹謝淑薇／謝語倢力退大會頭號種子，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴也在「超級搶10」迎接勝利，兩組姊妹檔分闖4強，有機會決賽上演「寶島內戰」。

「一姊」謝淑薇女單雖止步第二輪，但雙打攜手妹妹持續挺進，今天碰排頭號種子的德國葛羅內薇德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs），一下場雖遭破發，但馬上連破帶保連下5局，順利以6：3搶下首盤。

第二盤謝家姊妹又是先遭破發，但在3：5落後下又上演絕地反攻，連下4局逆轉頭號種子組合，7：5迎接4強勝利。

泛太平洋女網賽過往都在東京舉行，今年賽事移師大阪，名列女雙第2種子的詹家姊妹今天碰8強賽碰加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／西班牙賈西亞（Caroline Garcia），詹家姊妹首盤6：2拿下後，第二盤雖以4：6讓出，但「超級搶10」演出逆轉勝，6：7下連趕3分反超，並在第2個賽末點迎接勝利，10：8駛進4強。

詹家姊妹2015年曾闖決賽但登頂差一步，之後兩度參賽都是首戰出局，今年以第2種子之姿出征，美網後第一站站上4強，也是今天過26歲生日的詹皓晴最好生日禮。

謝淑薇詹皓晴美網

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