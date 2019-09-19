網球／拚東京奧運？ 費德勒鬆口「下月決定」

2019-09-19 16:46 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



拚東京奧運？費德勒(右)鬆口「下月決定」。 歐新社 分享 facebook

網球團體盛事拉佛杯即將於20日開打，瑞士網球巨星費德勒（Roger Federer）將代表歐洲隊出戰。高齡38歲的他免不了又被問到退休問題，他表示一定至少會打到明年溫布頓，至於東京奧運，費德勒希望下個月能做出決定。

費德勒不諱言，溫布頓對他來說是最重要的賽事，他目前沒有退休之意，也確定會參加明年的溫布頓。但溫布頓之後呢？一切很難說。

「我希望能在接下來幾周、或下個月作出決定，」費德勒說，「我會願意參加東京奧運，我會與家人和團隊討論，考量的重點當然是家庭、與我身體健康與否。」

2020年溫布頓預定在7月12日結束，而東京奧運的網球項目則是在7月25日開打。很明顯的，如果他的身體狀況能打溫布頓，沒理由不能參加奧運，端看他是否希望以溫布頓作為職業生涯句點。

費德勒並不排斥參加奧運，事實上他過去就參加過四次奧運，兩度出任瑞士在開幕典禮的旗手，更在2000年雪梨奧運時認識他現在的妻子。費德勒在倫敦奧運贏得男單銀牌，與同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）在北京奧運拿到男雙金牌。

值得注意的是，費德勒沒有打足夠台維斯杯賽事，因此沒有參加東京奧運的資格。就程序上來說，如果費德勒真的有意願，就必須向國際網球總會提出申請，才能獲得參加奧運的資格。