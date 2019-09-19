大陸羽賽／拉鋸戰險勝黃宇翔 周天成挺進八強

2019-09-19 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



周天成挺進八強賽。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

總獎金100萬美元的中國大陸羽球公開賽，我國一哥周天成今天在16強賽遭遇地主黃宇翔，如同前幾次交手時的激烈拉鋸，雙方拚戰51分鍾後，周天成才以21：19、21：18直落二勝出，挺進八強賽。

屬於BWF超級1000分系列賽的大陸公開賽，在單打前兩輪賽事中種子選手掉滿地，其中在男單部分包括第三種子大陸石宇奇、第四種子印尼喬納坦（Jonatan Christie）、第六種子丹麥維克托（Viktor Axelsen）都在首輪就爆冷出局，而今天第五種子諶龍則將對上我國選手王子維，第二種子周天成則是碰上黃宇翔。

其中周天成與世界排名第23名的黃宇翔生涯前四度碰頭戰成2：2平手，且近三場比賽都打到三局才分出勝負，兩人今天的第五度交手同樣是激烈拉鋸，首局雙方差距都始終保持在兩分以內，其中周天成在20：18後數先取得兩個局點，雖然第一個遭到化解，但仍是以殺球得分以21：19先下一城。

第二局雙方的拉鋸戰況仍未改變，雙方在前14：14前13度戰成平手，隨後周天成才連下三分，取得本場比賽最大的領先優勢，雖然隨後黃宇翔又追到一分差距，但最終周天成仍在比賽第51分鐘以21：18勝出，挺進八強。

至於我國男雙好手「麟洋配」今天則是在第二輪遭遇世界排名第五的日本組合遠藤大由／渡邊勇大，最終王齊麟／李洋在拚戰34分鐘後以兩個11：21直落二敗北，無緣八強。