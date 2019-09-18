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海碩男網／闖16強單打僅存台將 莊吉生：更不能輸

2019-09-18 21:14聯合報 記者林宋以情╱即時報導

莊吉生闖16強，台將單打唯一希望。圖／海碩整合行銷提供
莊吉生闖16強，台將單打唯一希望。圖／海碩整合行銷提供
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高雄海碩男網賽，我國「一哥」莊吉生18日壓軸登場，不負眾望，單打32強僅用不到62分鐘，6：2、6：3解決21歲日本選手德田廉大，晉級16強。

19日男單32強，我國選手蔡長霖、楊宗樺、曾俊欣接連敗陣，賽會第六種子、晚間壓軸出賽的莊吉生，總算為台將爭一口氣。不過他記者會上才知道自己是唯一希望，笑說，「我現在才知道，所以明天更不能輸。」

面對世界444名的德田廉大，132名的「Jason」開賽1：1後連破帶保，連拿5局，拉開到5：1領先，首盤僅花30分鐘就拿下。次盤同樣為遭遇太多挑戰，第5局破發，盤末再破發得手，發球局全保直落二勝出。

莊吉生笑說開賽近鄉情怯，不過打了兩局之後也適應主場感覺，德田廉大雖然排名不如，但過去交手也曾輸球，所以莊吉生不敢大意。

明日遭遇排名144的澳洲左撇子波爾特（Alex Bolt），他今年澳網擊敗美國重砲沙克(Jack Sock)，拿下生涯首場大賽勝利，並在次輪續爆冷拍退世界37名法國好手西蒙（Gilles Simon）。

過去莊吉生與波爾特交手三次，今年取得二連勝，「他發球很有威力，明天早點熱身準備。希望我可以一路打到周日，讓台灣人看多一點比賽。」

去年雙打亞軍「老少配」王宇佐許育修，昨日6：4、6：3開紅盤。34歲的王宇佐前一次比賽已經是4月三太子盃，目前多半在高雄教球，他笑說，「刀很久沒磨， 賽前才在跟許育修討論站位，今天都靠他carry我。」

相隔一年再與許育修合拍，王宇佐也看到他的進步，認為許育修現在心態更穩重，也更專注在網球路上，「台灣年輕球員體能、技術不輸人，但還是心臟要夠大，網球生涯也得有規劃。」

王宇佐（左）、許育修（右）雙打首輪開紅盤。圖／海碩整合行銷提供
王宇佐（左）、許育修（右）雙打首輪開紅盤。圖／海碩整合行銷提供
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王宇佐（左）、許育修（右）雙打首輪開紅盤。圖／海碩整合行銷提供
王宇佐（左）、許育修（右）雙打首輪開紅盤。圖／海碩整合行銷提供
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莊吉生闖16強，台將單打唯一希望。圖／海碩整合行銷提供
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莊吉生許育修王宇佐

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