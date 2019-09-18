大陸羽賽／5組台將闖第二輪 戴資穎壓軸搶8強門票

2019-09-18 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎直落2晉級大陸公開賽第二輪。圖／Badminton Photo提供 分享 facebook 總獎金100萬美金的大陸公開賽今天結束第一輪所有賽程，中華羽球隊10組選手勝率剛好5成，女單唯一代表戴資穎，男單「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都順利闖關，但7組雙打只有2組男雙突圍，3組女雙更是首輪就全軍覆沒。

王子維是最先出賽的單打台將代表，他昨天直落2先闖關，今天接棒的小戴和小天也紛紛以直落2晉級，小戴只花32分鐘就以21：9、21：16解決馬來西亞對手謝抒芽，小天也以21：12、21：10拍下泰國世界排名30的菲普拉達（Khosit Phetpradab），沒成為爆冷落馬的大種子。

大陸公開賽首輪就頻傳冷門，昨天包括日本「世界球后」山口茜、今年世錦賽銀牌奧原希望、丹麥前「世界球王」安賽龍都落馬，今天女單排第8種子的印度前球后塞娜（Saina Nehwal）和地主男單列第3種子的石宇奇也遭淘汰。

7組台將雙打組合，昨天兩組男雙就正面交鋒，由「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵直落2拍下同胞廖敏竣／蘇敬恒；今天5組選手登場，僅男雙「麟洋配」王齊麟／李洋以21：17、21：16擊敗俄羅斯組合伊萬諾夫（Vladimir Ivanov）／索松諾夫（Ivan Sozonov）。

另組男雙李哲輝／楊博軒碰世界排名第8的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）以14：21、11：21吞敗，無緣成為16強的第三組台將，3組女雙許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇和程琪雅／李芷蓁也沒能突圍，首輪止步。

明天賽程從早上10點展開，「麟洋配」打開場，將在第3球場領銜出戰世界排名第5的日本組合遠藤大由／渡邊勇大；「楊肉盧」賽程排第2球場，預計下午2點10分碰雅加達亞運奪銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

小天、小戴和王子維明天要在第1球場接棒搶勝，小天最早出賽，約早上10點50分碰地主世界排名23的黃宇翔，過往4度對決兩人各拿兩勝；王子維排在第1球場第5戰，不早於中午12點20分上場，對手是里約奧運奪金的地主前球王諶龍，兩人過去已交手4次，也是勝場各半。

小戴明天排在第1球場壓軸，約晚上7點碰日本女將大崛彩；小戴過去已5度碰大崛彩，戰績還是完美的全勝。