大陸羽賽／收驚喜禮物 周天成再拚大賽金盃

2019-09-18 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成獲得球迷贈送的特別禮物。圖／周天成提供 分享 facebook

我國羽球「一哥」周天成今天除迎接大陸羽球公開賽首輪勝利，還獲得驚喜禮物，有名大會工作人員正是小天球迷，今天特別贈上小天印尼公開賽高舉左臂的畫像，讓本尊又驚又喜。

小天今天只花34分鐘就以21：12、21：10拍下泰國世界排名30的菲普拉達（Khosit Phetpradab），將台北羽球公開賽迄今的連勝推進到第6場；排第2種子的小天下戰要碰地主世界排名23的黃宇翔，過往4度對決兩人各拿兩勝，最近一次是今年全英公開賽，由黃宇翔扳倒當時排第3種子的小天。

總獎金100萬美金的大陸公開賽屬BWF超級1000分系列賽大戰，前一場BWF超級1000分系列賽印尼公開賽，小天正是男單冠軍，除是本季第一冠，也寫下台灣第一位拿下同級大賽冠軍的紀錄；本周小天要朝生涯第2座超級1000分大賽前進，剛好收穫球迷送給他印尼公開賽的經典時刻畫作，成為場邊小插曲。

周天成獲得球迷贈送的特別禮物。 圖／周天成提供 分享 facebook

中華羽球隊共有10組選手參加大陸公開賽，男單代表小天和「羽球王子」王子維都闖關，第二輪剛好都要碰地主，昨天先晉級的王子維要挑戰地主前球王諶龍。

唯一女單代表戴資穎今天也開出紅盤，小戴只花32分鐘就以21：9、21：16解決馬來西亞對手謝抒芽，明天將和日本美女大堀彩搶8強門票。

台將7組雙打有兩組昨天先出賽，今天5組接連上陣，但目前僅男雙「麟洋配」王齊麟／李洋以21：17、21：16擊敗俄羅斯組合伊萬諾夫（Vladimir Ivanov）／索松諾夫（Ivan Sozonov ），另組男雙李哲輝／楊博軒碰世界排名第8的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）以14：21、11：21吞敗，女雙許雅晴／胡綾芳則以9：21、12：21不敵南韓張藝娜／金慧麟。

「麟洋配」明天要碰世界排名地5的組合遠藤大由／渡邊勇大，昨天在「台灣內戰」出線的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，第二戰對手則是排第7種子印尼雅加達亞運銀牌組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。