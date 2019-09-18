海碩男網／楊宗樺再拚一年單打 嘆沒早8年開竅

2019-09-18 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



楊宗樺不敵澳洲哈里斯。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

高雄海碩男網賽，我國好手楊宗樺，18日單打次輪迎戰大會第四種子、世界189名澳洲哈里斯（Andrew Harris），6：7（6：8）、3：6不敵對手，無緣16強，搶七沒拿下，讓楊宗樺賽後有些懊惱。

楊宗樺目前世界排名288名，過去兩度碰頭哈里斯都落敗，前一次是在3月橫濱挑戰賽，楊宗樺次盤激戰至搶七才落敗。

今日尋求對戰首勝，楊宗樺開賽先被破發，陷入3：5，不過第10局楊宗樺頑強抵抗，第10局破發，逼入搶七。搶七「小胖」5：6先發出Ace球扳平，但隨後網前球沒能把握，搶七6：8飲恨讓出。

痛失首盤，楊宗樺忍不住摔拍發洩，次盤前3局情緒也稍受影響，遭對方連取3局。盤末力保發球局，並三度以Ace球化解危機，仍沒突破哈里斯防線，6：7（6：8）、3：6落敗。

「第一局不應該被破，搶七6：6上網失誤蠻關鍵的。」楊宗樺坦言搶七沒拿下相當懊惱，導致次盤情緒起伏，「應該要去上個廁所，緩和一下，但又忘記了。」

次盤後段地主球迷加油稍稍回溫，但對手發球點穩，又具攻擊性，讓楊宗樺難以突破，敗下陣來。

曾是青少年球王，28歲的楊宗樺今年受到ATP改制，積分拚得辛苦，他也有感而發，19、20歲沒能趁熱打鐵，並提早了解職業網壇。不過網球「燒錢」快，他坦言未來如果有小孩，「男生絕對不會讓他打網球。畢竟若要有至少兩位教練團隊，一年絕對花超過300萬。」

楊宗樺接下來與謝政鵬續拚雙打，力保去年冠軍積分，恢復單身的他，再給自己一年機會拚單打，明年澳網再視排名情況，或往雙打發展。

澳洲哈里斯。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook