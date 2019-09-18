台大生達國光獎勵卻得不到 泳協延宕損選手權益

2019-09-18 16:20 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



台大游泳好手卓承齊。 報系資料照 分享 facebook 選手努力拚戰為國爭光，搶下奧運正式項目亞錦賽銀牌佳績，達到國光獎章獎勵條件，居然卻無法獲得獎勵，經選手家長投訴後體育署回覆，竟是因游泳協會怠惰未能報請體育署所致，不僅令選手家長為之灰心，也嚴重打擊全力拚戰奧運資格選手士氣。

游泳比賽公開水域(10公里)項目，於2008年列入奧運正項目，台灣游泳好手卓承齊目前全力拚戰此一項目，爭取明年東京奧運參賽資格。而他個人自2017年參加亞洲公開水域錦標賽勇奪銀牌，2018年獲得銅牌，今年4月科威特亞錦賽，在哈薩克強將夾擊下，卓承齊再次獲得銀牌。依國光獎章獎勵辦法，屬奧運正式項目亞錦賽，獲得前兩名均可獲得獎勵，金牌30萬元，銀牌15萬元。

然而卓承齊兩次獲得亞錦賽銀牌，卻完全得不到這筆獎金，主要關鍵出在游泳協會未能報請體育署核定，導至選手權益受損。

依國光獎章獎勵辦法第四條獎勵規定，由亞洲總會主辦者獲得亞洲正式錦標賽前兩名者，但書是「前項正式單項運動錦標（盃）賽應為已連續舉辦三屆以上，且由特定體育團體於賽前向本部提報，並經本部核定為當年度最優級組賽會者，始得予以獎勵。」意即要由游泳協會方面來提報，體育署才會核發。

為此，卓承齊母親詢問協會，協會回覆先是因理事長改選，接著是上級單位問題，據此，卓承齊母親再向體育署署長高俊雄投訴。字裡行間，透露自己孩子沒日沒夜的讀書及游泳，卻被否定，做母親於心不忍的心情表露無疑。

最終體育署回覆是游泳協會竟從未提報此一獎勵，導致選手權益受損，令選手家長相當寒心泳協的做為。體育署已責成游泳協會盡快提報，但協會方面如此拖延行事，恐對選手士氣有影響。

目前就讀台大的卓承齊，日前在台灣首度舉辦世界馬拉松游泳勇奪第8名，7月金廈泳渡獲得第二名(過去兩屆均是冠軍)，目前全力一搏爭取積分，期待成為台灣第一位能夠挑戰奧運公開水域選手。