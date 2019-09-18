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海碩男網／海碩12年特展 歷屆名人堂成Q版公仔

2019-09-18 14:43聯合報 記者林宋以情╱即時報導

歷屆冠軍Q版公仔，2013、2014年冠軍盧彥勳也在其中。記者林宋以情／攝影
歷屆冠軍Q版公仔，2013、2014年冠軍盧彥勳也在其中。記者林宋以情／攝影
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2019高雄海碩網球公開賽16日起至22日於高雄巨蛋點燃戰火，今年加碼規劃「夢想需要不怕失敗的堅持 - 海碩網球系列賽特展」，回顧過去12年精彩時刻，並將歷屆冠軍以「捏麵人」Q版公仔方式呈現，上屆冠軍、前世界第六的法國名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）球拍也展出，打造專屬海碩網球名人堂

特展包括海碩的故事、歷屆文物展區、OEC OPEN裝置藝術區，以及歷屆視覺與冠軍公仔牆， 帶領球迷搭乘時光機，回顧海碩網球系列賽12年走過點滴，海碩集團韓國福總裁、海碩整合行銷韓駿鎧執行長、金牌主審Pascal Maria等貴賓昨日也蒞臨現場。

上屆冠軍法國名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）球拍。記者林宋以情／...
上屆冠軍法國名將「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）球拍。記者林宋以情／攝影
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台灣「一哥」莊吉生表示，每次都很享受「回家比賽」的感覺，自己會盡全力把冠軍水晶球拍留在台灣，並寫下個人在高雄海碩盃的最好成績。

2012高雄海碩單打冠軍日本好手添田豪（Go Soeda），當年在台奪冠，而獲得前進2012倫敦奧運的參賽資格，至今仍是他引以為傲的輝煌時刻。這回他攜著妻小來台參賽，添田豪也帶著家人看展，並向小孩炫耀自己出現在特展畫面中。

最受球迷歡迎的歷屆冠軍Q版公仔展區，藝術總監戴呈劭表示，先前執行婕斯盃羽賽曾經做捏麵人給國外選手，讓選手愛不釋手，因此冠軍公仔也用Q版捏麵人呈現。特展之後將移師台北華山擴大展出，盼讓更多人接觸網球運動。

特展免費入場，海碩男網賽需現場購買商品兌換券（前五天賽程100元、準決賽、決賽日200元，國小（含）以下孩童入場免購買兌換券），並憑兌換券之發票入場。

台灣網球小將駱建勛與歷屆海碩紀念衫。圖／取自海碩國際網球系列賽FB粉絲團
台灣網球小將駱建勛與歷屆海碩紀念衫。圖／取自海碩國際網球系列賽FB粉絲團
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歷屆冠軍Q版公仔，2019年冠軍尚未出爐，以「黑影人」方式呈現，點子來自《名偵探...
歷屆冠軍Q版公仔，2019年冠軍尚未出爐，以「黑影人」方式呈現，點子來自《名偵探柯南》。記者林宋以情／攝影
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歷屆海碩盃文物。圖／取自海碩國際網球系列賽FB粉絲團
歷屆海碩盃文物。圖／取自海碩國際網球系列賽FB粉絲團
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網球造型環保盃詢問度高。記者林宋以情／攝影
網球造型環保盃詢問度高。記者林宋以情／攝影
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海碩盃莊吉生名人堂

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