大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

2019-09-18 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



大陸羽賽首戰，戴資穎僅花32分鐘就擊敗馬來西亞的謝抒芽。 路透 分享 facebook

BWF超級1000分系列賽中國大陸公開賽，在首日女單前四種子一口氣輸掉兩人後，今天則輪到第二種子的我國一姊戴資穎出戰馬來西亞謝抒芽，最終僅花32分鐘，就以21：9、21：16直落二輕鬆晉級16強。

總獎金100萬美元的大陸公開賽前兩天賽事種子球員掉滿地，包括女單世界球后山口茜不敵俄羅斯柯澤茨卡雅（Evgeniya Kosetskaya），第四種子的奧原希望也不敵前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），而今天上午第八種子的印度塞娜（Saina Nehwal）也在與泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan）的對決中敗北。

而戴資穎首輪對手則是世界排名第32名的馬來西亞謝抒芽，雙方生涯前五度交手戴資穎拿下五連勝，且近期已連勝七局，最近一次交手則是在去年台北公開賽戴資穎以直落二勝出。

今天雙方再度碰頭戴資穎從開賽就領先，並將差距一口氣拉大到雙位數，僅花12分鐘就以21：9拿下首局，第二局雖然兩人前段一路拉鋸，不過戴資穎在15：14領先時拉出一波3：0的攻勢奠定勝基，在比賽第32分鐘以21：16勝出。

戴資穎在16強賽的對手將是日本羽球美少女大堀彩與香港張雁宜之戰的勝者，在世界排名第一的山口茜、第三名的奧原希望相繼出局後，戴資穎這次大陸公開賽只要能闖進決賽就有機會重返球后寶座。

而今天我國將出賽的包括男單一哥周天成將對決泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab），以及三組女雙與兩組男單人馬。