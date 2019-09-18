親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

被遺忘的歷史：你知道死亡人數最多的地震是哪一場嗎？

運動筆記真正的考驗是最後的500公尺 - 2019 SEIKO城市路跑賽深度紀錄 2019 The North Face城市開練
健行筆記【台北士林】秋雨甫過烈日灼身．小油坑登七星山觀音山/楓櫃斗湖步道
NBA焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月15日)

大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

2019-09-18 12:27聯合報 記者劉肇育╱即時報導

大陸羽賽首戰，戴資穎僅花32分鐘就擊敗馬來西亞的謝抒芽。 路透
大陸羽賽首戰，戴資穎僅花32分鐘就擊敗馬來西亞的謝抒芽。 路透
分享

BWF超級1000分系列賽中國大陸公開賽，在首日女單前四種子一口氣輸掉兩人後，今天則輪到第二種子的我國一姊戴資穎出戰馬來西亞謝抒芽，最終僅花32分鐘，就以21：9、21：16直落二輕鬆晉級16強。

總獎金100萬美元的大陸公開賽前兩天賽事種子球員掉滿地，包括女單世界球后山口茜不敵俄羅斯柯澤茨卡雅（Evgeniya Kosetskaya），第四種子的奧原希望也不敵前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），而今天上午第八種子的印度塞娜（Saina Nehwal）也在與泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan）的對決中敗北。

而戴資穎首輪對手則是世界排名第32名的馬來西亞謝抒芽，雙方生涯前五度交手戴資穎拿下五連勝，且近期已連勝七局，最近一次交手則是在去年台北公開賽戴資穎以直落二勝出。

今天雙方再度碰頭戴資穎從開賽就領先，並將差距一口氣拉大到雙位數，僅花12分鐘就以21：9拿下首局，第二局雖然兩人前段一路拉鋸，不過戴資穎在15：14領先時拉出一波3：0的攻勢奠定勝基，在比賽第32分鐘以21：16勝出。

戴資穎在16強賽的對手將是日本羽球美少女大堀彩與香港張雁宜之戰的勝者，在世界排名第一的山口茜、第三名的奧原希望相繼出局後，戴資穎這次大陸公開賽只要能闖進決賽就有機會重返球后寶座。

而今天我國將出賽的包括男單一哥周天成將對決泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab），以及三組女雙與兩組男單人馬。

戴資穎羽球羅斯

相關新聞

世大運／桃園包辦5金7銀4銅 市長發156萬獎金

2019-09-18 10:59

桌球亞錦賽／中華女桌隊不敵日本 無緣爭金

2019-09-18 00:13

泛太平洋女網／謝淑薇再扮「球后殺手」過首輪

2019-09-18 00:09

海碩盃／楊宗樺1日2勝 曾俊欣拍退前輩

2019-09-18 00:07

大陸羽賽／王子維不再一輪遊 開胡後看到問題

2019-09-18 00:04

高英工商陳主恩 世界青少年健力賽蹲舉冠軍

2019-09-17 23:31

女網／WTA年終賽 瑞士公主任大使

2019-09-17 21:32

海碩盃／擊敗李冠毅 「夜市球王」曾俊欣內戰勝出

2019-09-17 21:20

全運會／風浪過大安全考量 帆船移至港內舉辦

2019-09-17 20:13

足球／亞洲大學錦標賽台南開戰 地主誓言留冠

2019-09-17 20:10

足球／阿根廷傳奇鳳還巢 馬拉度納轟動執教

2019-09-17 20:04

鐵人三項／戴宮廟帽奪冠 爆紅挪威選手有望來台參賽

2019-09-17 19:49

亞錦賽男排／中華隊八強不敵韓 明對巴基斯坦搶勝

2019-09-17 19:11

海碩男網／去年美網扳倒費爸 米爾蒙：更多信心

2019-09-17 18:56

大陸羽賽／戴資穎領軍 7組台將常州搶勝

2019-09-17 18:37

海碩男網／台體大教授心智訓練 吳東霖衝排名

2019-09-17 17:57

大陸羽賽／西班牙前球后傷後代表作 拍下世錦賽銀牌

2019-09-17 17:22

鐵人三項／「宮廟冠軍神帽」之亂 期盼帶動三鐵風氣

2019-09-17 16:43

鐵人三項／爆紅宮廟帽加持 花蓮港首次鐵人賽

2019-09-17 16:05

亞洲大學羽賽／陸青奧銀牌叩關 林俊易力拚留冠

2019-09-17 14:02

桌球亞錦賽／跨日大戰 女團隔19年搶金牌戰門票

2019-09-17 00:41

海碩盃／6台將今拚首勝 單打大咖退賽

2019-09-17 00:38

海碩盃／無緣ATP首勝 何承叡沒想過放棄

2019-09-17 00:24

桌球亞錦賽／中華男桌退伊朗 連5屆闖4強

2019-09-16 23:45

泛太平洋女網／謝淑薇碰前球后 詹家姊妹搶勝

2019-09-16 21:34

海碩男網／許育修力挽4賽點仍敗 台將開胡再等等

2019-09-16 21:12

排球／亞洲女排邀請賽 中國人纖奪首勝

2019-09-16 20:58

海碩男網／不害怕失誤 何承叡一年奪ITF雙打3冠

2019-09-16 18:55

游泳／孫楊穿透視豹紋泳褲 網友：太性感啦

2019-09-16 17:50

大陸羽賽／小天、小戴首日休兵 台男雙演內戰

2019-09-16 17:23

桌球／台北青少年公開賽 地主小將喊留冠

2019-09-16 16:50

海碩男網／大拇指受傷 「巨人殺手」湯米奇單打退賽

2019-09-16 15:27

曲棍球／台灣女將摘銅 協會籲以賽代訓培育選手

2019-09-16 14:49

羽球／全民會長盃國際錦標賽登場 參賽人數破3千人

2019-09-16 14:39

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

海碩盃／楊宗樺一日兩勝 尬好友A鵬「輕鬆打」

2019-09-17 22:08

桌球亞錦賽／中華女團無緣射日 奪19年來首銅

2019-09-17 16:06

泛太平洋女網／謝淑薇逆轉前球后 雙詹也開紅盤

2019-09-17 14:20

大陸羽賽／王子維闖頭關 小天、小戴18日登場

2019-09-17 14:17
看更多

熱門文章

中職／Lamigo桃猿賣給樂天？ 日媒：交涉順利

2019-09-18 10:00

NBA／湖人衝擊總冠軍 美媒列出三大關鍵

2019-09-17 19:00

中職／樂天收購猿 領隊劉玠廷：19日記者會說明

2019-09-18 10:30

NBA／不當自耕農了 03梯榜眼加入塞爾維亞聯賽

2019-09-18 08:58

紅襪提前炒掉總管 糟蹋人才且放棄太早

2019-09-18 07:00

MLB／染指未成年少女入獄 海盜終結者生涯完了

2019-09-18 09:52

MLB／大谷翔平人緣佳 天使教頭：他很好笑

2019-09-17 13:00

NBA／不願錯過慈善網球賽 唐西奇IG求德佬

2019-09-17 12:50

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

世籃賽／西班牙最老冠軍隊 史柯拉淘汰賽得分王

2019-09-18 09:53

中職／張志豪第24轟致勝 兄弟穩居下半季龍頭

2019-09-17 22:14

中職／張志豪全壘打超越鷹俠 生涯121轟史上第11

2019-09-17 23:01

MLB／楚奧特45轟提前收工 索勒追平就等奪魁

2019-09-17 16:57

大陸羽賽／西班牙前球后傷後代表作 拍下世錦賽銀牌

2019-09-17 17:22

桌球亞錦賽／中華女團無緣射日 奪19年來首銅

2019-09-17 16:06

大陸羽賽／王子維闖頭關 小天、小戴18日登場

2019-09-17 14:17

中職／彭政閔魅力無法擋 兄弟唯一票房成長球隊

2019-09-17 19:06

世籃賽／連兩屆摘銅振士氣 法國悍將放眼東奧

2019-09-17 08:46

泛太平洋女網／謝淑薇逆轉前球后 雙詹也開紅盤

2019-09-17 14:20

NBA／未來兩季薪資上限公佈 2021自由市場大年

2019-09-17 16:33

中職／張志豪拚全壘打王：有機會但也要運氣

2019-09-17 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top