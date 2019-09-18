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世大運／桃園包辦5金7銀4銅 市長發156萬獎金

2019-09-18 10:59聯合報 記者張裕珍╱即時報導

2019拿坡里世界大學運動會7月落幕，來自桃園市27名選手包辦5金7銀4銅，市長...
2019拿坡里世界大學運動會7月落幕，來自桃園市27名選手包辦5金7銀4銅，市長鄭文燦今天在市政會議上頒發獎牌與獎勵金，依照桃市自訂的獎勵要點，一口氣發出156萬元。記者張裕珍／攝影
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2019拿坡里世界大學運動會7月落幕，台灣共拿下9金13銀10銅，寫下我國參賽境外世大運最佳成績，其中來自桃園市27名選手包辦5金7銀4銅，市長鄭文燦今天在市政會議上親自表揚，頒發獎牌與獎勵金，依照桃市自訂的獎勵要點，一口氣發出156萬元，肯定選手努力。

桃園市選手征戰拿坡里世大運拿下5面金牌，分別為鞍馬李智凱跆拳道蘇柏亞、射箭魏均珩、彭家楙、空氣手槍余艾玟5人，鄭文燦肯定5人頂住壓力，在關鍵時刻奪分，為桃園掙回金牌，尤其「鞍馬王子」李智凱在世大運摘下1金1銀1銅，世大運鞍馬項目成功二連霸，鄭文燦今天頒發獎座，也送上一幅請畫家精心創作的插畫，記錄選手在賽場上的精彩表現。

另，跆拳道品勢項目陳柏凱、黃聖鵬、蘇佳恩與射擊項目蔡儀婷、陳妘筠奪得銀牌；跆拳道對打項目侯光武、何嘉欣、張政壕、李孟恩以及桌球項目蘇珮綾奪得銅牌，都是桃園之光。

鄭文燦也提到，桃園市以「選、訓、賽、輔、獎」五大面向發展競技運動，力推六大培育計畫，針對拿到世大運前6名的桃園市選手，市府依據「桃園市大專校院以上優秀運動選手參加國際性體育競賽獎勵要點」發給獎勵金，第一名10萬元、第二名5萬元、第三名3萬元、第四名2萬元、第五名1萬5千元、第六名1萬元，今年一口氣發出156萬元的獎勵金。

「108年全國運動會」在桃園，鄭文燦也鼓勵選手為桃園爭取更多的金牌，尤其2020東京奧運，桃園市籍的田徑選手鄭兆村及射擊選手田家棒已取得奧運參賽資格，盼再為桃園爭光。

2019拿坡里世界大學運動會7月落幕，蘇柏亞（左）拿下跆拳道項目女子53公金牌，...
2019拿坡里世界大學運動會7月落幕，蘇柏亞（左）拿下跆拳道項目女子53公金牌，市長（右）鄭文燦頒獎，還送上一幅特地請畫家創作的插畫。記者張裕珍／攝影
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2019拿坡里世界大學運動會7月落幕，射箭選手彭家楙（左）與搭檔魏均珩射下金牌，...
2019拿坡里世界大學運動會7月落幕，射箭選手彭家楙（左）與搭檔魏均珩射下金牌，市長鄭文燦（右）接見表揚。記者張裕珍／攝影
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跆拳道李智凱

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