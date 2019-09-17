海碩盃／楊宗樺一日兩勝 尬好友A鵬「輕鬆打」

2019-09-17 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



尋求雙打衛冕的「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬，今日單打隔網交手後，晚間雙打壓軸登場，兩個6：1輕取葡萄牙席爾瓦（Frederico Ferreira Silva）／俄羅斯賈巴許維利（Teimuraz Gabashvili），楊宗樺收下一日兩勝，明日單打將迎戰世界189名澳洲哈里斯（Andrew Harris ）。

楊宗樺今日單打首輪先迎戰好兄弟謝政鵬，兩個6：2笑納晉級門票，晚間兩人化敵為友，第3種子發球局全保，直落二拍退葡萄牙席爾瓦／俄羅斯賈巴許維利。

楊宗樺談起單打開胡打趣說，「單打就是輕鬆打，專注在雙打。」雙打速勝，楊宗樺則認為，前幾天結束的香港台維斯盃正好做調整，所以此役很快進入狀況，「我們台維斯盃前很久沒配，去香港剛好調整，各方面都配合不錯。」

謝政鵬則表示，雙打首戰雖然看比分輕鬆，「但主要還是deuce的關鍵分有掌握，下一場就看臨場反應。」謝政鵬不忘反將楊宗樺一軍，「我輕鬆面對，倒是沒什麼保分壓力。」