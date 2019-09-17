女網／WTA年終賽 瑞士公主任大使

2019-09-17 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



WTA宣布，將請辛吉絲（Martina Hingis）擔任年終大賽的傳奇大使。歐新社 分享 facebook

總獎金高達1400萬美金的WTA年終賽今年落腳大陸深圳，WTA在賽事倒數40天的今天宣布，有請「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）擔任年終大賽的傳奇大使。

只有8組單、雙打排名最佳的組合才能拿到WTA年終賽門票，今年賽事獎金創下新高，比賽時間是10月27日到11月3日，我國「一姊」謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）美網時就已確定拿到年終賽門票，成為第一組參賽雙打組合。

WTA今天宣布，邀請擁有43座WTA單打冠軍的辛吉絲擔任大使。2017年宣布退休的「瑞士公主」，生涯有209周保有世界球后頭銜，除單打戰績閃耀，女雙也拿過64冠，包括13座大滿貫，另有5次大滿貫混雙登頂，連同5次大滿貫女單登頂，生涯共有23座大滿貫金盃。

辛吉絲「告別戰」正是2017年的WTA年終賽，當時搭檔正是我國雙打好手詹詠然。今年2月辛吉絲產下女兒，升格人母後以不同身分回到球場，她說：「到大陸舉行年終賽是WTA的興奮時刻，很榮幸成為賽事搬到新家的其中一份子。」她表示過往在大陸有許多美好的出賽回憶，「我也總是很享受到大陸參賽，所以很期待到深圳和新球迷碰面，當然也迫不急待見證這項運動頂尖的單打和雙打選手場上表現。」

目前單、雙打只有各兩組選手拿到年終賽門票，雙打除「台捷組合」，還有比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），單打則由現任「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）和捷克前球后普莉絲可娃（Karolina Pliskova）先出線。