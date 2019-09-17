足球／亞洲大學錦標賽台南開戰 地主誓言留冠
中華男足現役國手潘文傑、陳威全領軍，地主將派出兩支代表在18日開踢的「2019亞洲大學足球錦標賽」迎戰包括南韓、澳門等隊伍，期待將冠軍留在台灣。
2019亞洲大學足球賽由台南市政府主辦，賽程分別在台南市立田徑場及台南市立足球場舉行，18日到26日的賽程共有來自10個國家代表隊及我國大學菁英球員齊聚。
地主共派出兩隊迎敵，中華台北A隊由潘文傑、陳威全等現役國手加上U19及U23青年代表隊選手組成，中華台北B隊則是由台體大球員為主體。
台南市市長黃偉哲表示，足球是世界上觀看人數及參賽人數最多的運動賽事，這是台灣首次承辦大學最高等級賽事，也是首次在南韓以外的國家舉辦，除了感謝南韓大學足球聯盟會長卞錫華全力支持，以及台南體育總會理事長劉福財大力奔走，促成許多國家參賽。
黃偉哲特別強調，這場賽事是有積分的國際正式賽事，希望能帶起台灣一波足球熱潮，同時期勉所有參賽國家隊職員在比賽空擋多到台南各處走走。
AFFU（亞洲大學足球聯盟）會長卞錫華對於賽事能成功舉辦相當開心，也感謝台南市政府全力支持與提供這麼好的場地，希望透過比賽能帶給台灣足球技術上的成長。
中華A隊總教練張武業表示，由於陣中有多位選手剛結束上周的世界盃亞洲區資格賽，疲勞尚未恢復，暫時先觀察其他球員狀況再做調度，預賽時將以賽代訓作為調整，有信心在複賽前調整回來，將冠軍杯留在台灣。
中華隊守護神潘文傑也樂觀表示，密集的賽事使他能維持戰備狀態，雖感到疲態卻無損他拚戰決心。
陳瑞杰表示，雖在國家隊陣中扮演前鋒的角色，但幾場高強度賽事下來也略感疲憊，但是身為主辦國代表隊依然有強烈企圖心拚冠，另一位中華隊後場大將陳威全也說將在預賽時慢慢自我調整自身狀況，並全力配合教練調度有信心踢出最好成績。
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