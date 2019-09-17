足球／亞洲大學錦標賽台南開戰 地主誓言留冠

2019-09-17 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華男足現役國手潘文傑、陳威全領軍，地主將派出兩支代表在18日開踢的「2019亞洲大學足球錦標賽」迎戰包括南韓、澳門等隊伍，期待將冠軍留在台灣。

2019亞洲大學足球賽由台南市政府主辦，賽程分別在台南市立田徑場及台南市立足球場舉行，18日到26日的賽程共有來自10個國家代表隊及我國大學菁英球員齊聚。

地主共派出兩隊迎敵，中華台北A隊由潘文傑、陳威全等現役國手加上U19及U23青年代表隊選手組成，中華台北B隊則是由台體大球員為主體。

台南市市長黃偉哲表示，足球是世界上觀看人數及參賽人數最多的運動賽事，這是台灣首次承辦大學最高等級賽事，也是首次在南韓以外的國家舉辦，除了感謝南韓大學足球聯盟會長卞錫華全力支持，以及台南體育總會理事長劉福財大力奔走，促成許多國家參賽。

黃偉哲特別強調，這場賽事是有積分的國際正式賽事，希望能帶起台灣一波足球熱潮，同時期勉所有參賽國家隊職員在比賽空擋多到台南各處走走。

AFFU（亞洲大學足球聯盟）會長卞錫華對於賽事能成功舉辦相當開心，也感謝台南市政府全力支持與提供這麼好的場地，希望透過比賽能帶給台灣足球技術上的成長。

中華A隊總教練張武業表示，由於陣中有多位選手剛結束上周的世界盃亞洲區資格賽，疲勞尚未恢復，暫時先觀察其他球員狀況再做調度，預賽時將以賽代訓作為調整，有信心在複賽前調整回來，將冠軍杯留在台灣。

中華隊守護神潘文傑也樂觀表示，密集的賽事使他能維持戰備狀態，雖感到疲態卻無損他拚戰決心。