親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

受虐如何愉悅？從四個角度看BDSM的心理狀態

透露口風？柯文哲今早突問妻：要登記參選，有無1500萬？

運動筆記「神帽之亂」? NO… 是神明指示要台灣人練「鐵人三項」【關於跑步】　我想說的是…它好虐心
健行筆記【台北士林】秋雨甫過烈日灼身．小油坑登七星山觀音山/楓櫃斗湖步道
NBA焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月15日)

足球／亞洲大學錦標賽台南開戰 地主誓言留冠

2019-09-17 20:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華男足現役國手潘文傑、陳威全領軍，地主將派出兩支代表在18日開踢的「2019亞洲大學足球錦標賽」迎戰包括南韓、澳門等隊伍，期待將冠軍留在台灣。

2019亞洲大學足球賽由台南市政府主辦，賽程分別在台南市立田徑場及台南市立足球場舉行，18日到26日的賽程共有來自10個國家代表隊及我國大學菁英球員齊聚。

地主共派出兩隊迎敵，中華台北A隊由潘文傑、陳威全等現役國手加上U19及U23青年代表隊選手組成，中華台北B隊則是由台體大球員為主體。  

台南市市長黃偉哲表示，足球是世界上觀看人數及參賽人數最多的運動賽事，這是台灣首次承辦大學最高等級賽事，也是首次在南韓以外的國家舉辦，除了感謝南韓大學足球聯盟會長卞錫華全力支持，以及台南體育總會理事長劉福財大力奔走，促成許多國家參賽。

黃偉哲特別強調，這場賽事是有積分的國際正式賽事，希望能帶起台灣一波足球熱潮，同時期勉所有參賽國家隊職員在比賽空擋多到台南各處走走。

AFFU（亞洲大學足球聯盟）會長卞錫華對於賽事能成功舉辦相當開心，也感謝台南市政府全力支持與提供這麼好的場地，希望透過比賽能帶給台灣足球技術上的成長。

中華A隊總教練張武業表示，由於陣中有多位選手剛結束上周的世界盃亞洲區資格賽，疲勞尚未恢復，暫時先觀察其他球員狀況再做調度，預賽時將以賽代訓作為調整，有信心在複賽前調整回來，將冠軍杯留在台灣。

中華隊守護神潘文傑也樂觀表示，密集的賽事使他能維持戰備狀態，雖感到疲態卻無損他拚戰決心。

陳瑞杰表示，雖在國家隊陣中扮演前鋒的角色，但幾場高強度賽事下來也略感疲憊，但是身為主辦國代表隊依然有強烈企圖心拚冠，另一位中華隊後場大將陳威全也說將在預賽時慢慢自我調整自身狀況，並全力配合教練調度有信心踢出最好成績。

2019亞洲大學足球錦標賽賽前記者會，中華隊代表力拚留下冠軍。圖／大會提供
2019亞洲大學足球錦標賽賽前記者會，中華隊代表力拚留下冠軍。圖／大會提供
分享
2019亞洲大學足球錦標賽賽前記者會，中華隊代表力拚留下冠軍。圖／大會提供
2019亞洲大學足球錦標賽賽前記者會，中華隊代表力拚留下冠軍。圖／大會提供
分享

中華隊田徑

相關新聞

海碩男網／台體大教授心智訓練 吳東霖衝排名

2019-09-17 17:57

桌球亞錦賽／中華女團無緣射日 奪19年來首銅

2019-09-17 16:06

大陸羽賽／戴資穎領軍 7組台將常州搶勝

2019-09-17 18:37

海碩男網／去年美網扳倒費爸 米爾蒙：更多信心

2019-09-17 18:56

大陸羽賽／西班牙前球后傷後代表作 拍下世錦賽銀牌

2019-09-17 17:22

女網／WTA年終賽 瑞士公主任大使

2019-09-17 21:32

海碩盃／擊敗李冠毅 「夜市球王」曾俊欣內戰勝出

2019-09-17 21:20

全運會／風浪過大安全考量 帆船移至港內舉辦

2019-09-17 20:13

阿根廷傳奇鳳還巢 馬拉度納轟動執教

2019-09-17 20:04

鐵人三項／戴宮廟帽奪冠 爆紅挪威選手有望來台參賽

2019-09-17 19:49

亞錦賽男排／中華隊八強複賽不敵韓 明對巴基斯坦搶勝

2019-09-17 19:11

鐵人三項／「宮廟冠軍神帽」之亂 期盼帶動三鐵風氣

2019-09-17 16:43

鐵人三項／爆紅宮廟帽加持 花蓮港首次鐵人賽

2019-09-17 16:05

泛太平洋女網／謝淑薇逆轉前球后 雙詹也開紅盤

2019-09-17 14:20

大陸羽賽／王子維闖頭關 小天、小戴18日登場

2019-09-17 14:17

亞洲大學羽賽／陸青奧銀牌叩關 林俊易力拚留冠

2019-09-17 14:02

大陸羽賽／楊肉盧內戰勝廖蘇配 挺進男雙第二輪

2019-09-17 11:45

桌球亞錦賽／跨日大戰 女團隔19年搶金牌戰門票

2019-09-17 00:41

海碩盃／6台將今拚首勝 單打大咖退賽

2019-09-17 00:38

海碩盃／無緣ATP首勝 何承叡沒想過放棄

2019-09-17 00:24

桌球亞錦賽／中華男桌退伊朗 連5屆闖4強

2019-09-16 23:45

泛太平洋女網／謝淑薇碰前球后 詹家姊妹搶勝

2019-09-16 21:34

海碩男網／許育修力挽4賽點仍敗 台將開胡再等等

2019-09-16 21:12

排球／亞洲女排邀請賽 中國人纖奪首勝

2019-09-16 20:58

海碩男網／不害怕失誤 何承叡一年奪ITF雙打3冠

2019-09-16 18:55

游泳／孫楊穿透視豹紋泳褲 網友：太性感啦

2019-09-16 17:50

大陸羽賽／小天、小戴首日休兵 台男雙演內戰

2019-09-16 17:23

桌球／台北青少年公開賽 地主小將喊留冠

2019-09-16 16:50

海碩男網／大拇指受傷 「巨人殺手」湯米奇單打退賽

2019-09-16 15:27

曲棍球／台灣女將摘銅 協會籲以賽代訓培育選手

2019-09-16 14:49

桌球亞錦賽／陳思羽包辦兩勝 女團19年後再闖4強

2019-09-16 14:47

羽球／全民會長盃國際錦標賽登場 參賽人數破3千人

2019-09-16 14:39

體操／巴黎挑戰賽兩度落馬 李智凱鞍馬僅第7

2019-09-16 00:48

男排亞錦賽／不敵日本 中華分組第2晉8強

2019-09-16 00:44

台維斯盃／全勝擊敗香港 中華隊進一級升降賽

2019-09-16 00:40

體操／巴黎挑戰賽磨練戰術 李智凱拚高難度落馬

2019-09-15 23:47

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

NBA／八隊擁奪冠實力 火箭：我們會強至少四年

2019-09-17 10:01

MLB／打5小時才第9局 王建民洋基恩師稱難看

2019-09-17 11:07

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

NBA／雙人組合當道 布萊恩：體系、綠葉更重要

2019-09-17 11:16

NBA／魔術執行三小將選擇權 盼狀元佛爾茲再起

2019-09-17 09:39

NBA／未來兩季薪資上限公佈 2021自由市場大年

2019-09-17 16:33

MLB／36歲賈納還不想退休 向洋基喊話明年續留

2019-09-17 09:32

世籃賽／魯比歐圓冠軍夢 大加索穿昔日戰袍慶賀

2019-09-17 00:45

NBA／湖人衝擊總冠軍 美媒列出三大關鍵

2019-09-17 19:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

NBA／德佬慈善網球大賽登場 老戰友不忘吐槽

2019-09-17 12:15

NBA／不願錯過慈善網球賽 唐西奇IG求德佬

2019-09-17 12:50

MLB／大谷翔平人緣佳 天使教頭：他很好笑

2019-09-17 13:00

恰是傳奇3／國際賽經典時刻 彭政閔就是「穩」

2019-09-17 11:25

中職／恰恰18日新莊最終戰 兄弟拚封王M5

2019-09-17 00:47

世籃賽／連兩屆摘銅振士氣 法國悍將放眼東奧

2019-09-17 08:46

桌球亞錦賽／中華男桌退伊朗 連5屆闖4強

2019-09-16 23:45

MLB／拚季後賽全主場優勢 太空人瞄準龍頭

2019-09-17 00:44

桌球亞錦賽／跨日大戰 女團隔19年搶金牌戰門票

2019-09-17 00:41

大陸羽賽／王子維闖頭關 小天、小戴18日登場

2019-09-17 14:17

MLB／瑞佐例行賽可能報銷 葉力奇感同身受

2019-09-17 11:39

泛太平洋女網／謝淑薇逆轉前球后 雙詹也開紅盤

2019-09-17 14:20

大陸羽賽／西班牙前球后傷後代表作 拍下世錦賽銀牌

2019-09-17 17:22

桌球亞錦賽／中華女團無緣射日 奪19年來首銅

2019-09-17 16:06

MLB／大都會雷神換「捕」成功 本周改搭李維拉

2019-09-17 10:24

MLB／川普親頒總統自由獎章 李維拉前進白宮

2019-09-17 07:52

MLB／楚奧特45轟提前收工 索勒追平就等奪魁

2019-09-17 16:57

中職二軍／兄弟曾頌恩代打敲首轟 蔣智賢快歸隊

2019-09-16 21:35

萬金石馬18日中午報名 上坡改下坡破PB機會大

2019-09-17 11:52

泛太平洋女網／謝淑薇碰前球后 詹家姊妹搶勝

2019-09-16 21:34

中職／彭政閔引退後兩場補賽 領隊：有需要就上

2019-09-17 18:07

大陸羽賽／戴資穎領軍 7組台將常州搶勝

2019-09-17 18:37

大陸羽賽／楊肉盧內戰勝廖蘇配 挺進男雙第二輪

2019-09-17 11:45

MLB／今日戰績表 國聯中區三強同日贏球持續緊咬

2019-09-17 16:27

中職／彭政閔魅力無法擋 兄弟唯一票房成長球隊

2019-09-17 19:06

鐵人三項／「宮廟冠軍神帽」之亂 期盼帶動三鐵風氣

2019-09-17 16:43

MLB／死忠白襪鐵粉 112歲生日首度進球場圓夢

2019-09-17 18:48

海碩盃／6台將今拚首勝 單打大咖退賽

2019-09-17 00:38

亞洲大學羽賽／陸青奧銀牌叩關 林俊易力拚留冠

2019-09-17 14:02

鐵人三項／爆紅宮廟帽加持 花蓮港首次鐵人賽

2019-09-17 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top