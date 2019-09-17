阿根廷傳奇鳳還巢 馬拉度納轟動執教

2019-09-17 20:04 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



阿根廷傳奇足球明星馬拉度納。路透 分享 facebook

阿根廷傳奇足球明星馬拉度納，日前回歸阿根廷甲級聯賽拉普拉塔俱樂部執教，當地粉絲難掩興奮之情，紛紛至體育場向這位傳奇的回歸致敬，而馬拉度納受到熱烈歡迎之後是激動落淚。如何帶領墊底球隊爬升，將是這位傳奇的新挑戰。

傳奇回歸

根據《歐洲新聞台》報導，球迷興奮是可想而知的，阿根廷傳奇球星狄亞哥馬拉度納日前接下拉普拉塔足球俱樂部，在9日的德爾波斯克球場更有超過3萬名粉絲迎接這位傳奇的回歸。馬拉度納接掌拉普拉塔足球俱樂部教鞭，盼重現這支球隊的光輝歲月。

這支超過百年的球隊開始獲得民眾的關注，是在1944、1947及1952年分別拿下了阿根廷二三級聯盟的冠軍，後來更在1994年的阿根廷足球甲級聯賽百年盃中拿下冠軍。然而，這支以「狼」的稱號聞名的球隊，卻於聯賽內敬陪末座。

馬拉度納在離開阿根廷國家隊教練一職9年後，睽違多年回到阿根廷，並在進入9日的賽前練習時，受到熱烈歡迎而流淚。在練習結束後記者會上，這位前拿坡里足球俱樂部的明星球員依然情緒激動地表示：「今天我覺得我身在天堂，當整個體育場呼喊著我的名字『狄亞哥』的時候。」

逆境中帶領球隊

這位天才足球員說：「我不是魔術師，但如果真的有魔法的話，今天發生的事就是其中一種了，這對我來說真的意義重大。」

在1986年以隊長身分帶領阿根廷拿下世界盃，馬拉度納先前於墨西哥的次級聯盟，執教錫那羅亞多拉多斯球隊，但今年六月因健康問題而辭職。馬拉度納將帶領球隊到剩下球季結束，首要任務即是避免這支招牌老球隊在甲級聯賽中降級。

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