鐵人三項／戴宮廟帽奪冠 爆紅挪威選手有望來台參賽

2019-09-17 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



挪威鐵人三項選手艾登（Gustav Iden）戴著彰化「埔鹽順澤宮」宮廟帽奪下尼斯鐵人三項世界錦標賽冠軍，不只官廟帽爆紅，他也成另類行銷寶島的台灣之友，鐵人三項公司總經理鄭世奇今天也透露，已和艾登聯繫上，希望有機會邀請他來台參賽。

23歲的艾登主攻正規的51.5公里鐵人三項，但月初113公里（70.3英哩）的鐵人三項世界錦標賽爆冷摘冠，戴著埔鹽順澤宮宮廟貌的照片更四處瘋傳，他也在自己社群平台寫下「我真的好愛台灣」。

鄭世奇今天就特別準備一頂近期鐵人界最夯的宮廟帽贈給「2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽」推廣大使梁子淇，他也透露，已和艾登聯繫上，希望有機會邀請他來台參賽。

「已經有邀請他了，希望他東京奧運後能來台灣參加3月的70.3（英哩）鐵人賽。」鄭世奇笑說，艾登並非超馬選手，今年世錦賽奪冠真的是「有如神助」，且真的「把台灣帶到國際」，當然希望邀請他來台感受寶島風光。