海碩男網／去年美網扳倒費爸 米爾蒙：更多信心
去年美網16強賽扳倒「瑞士球王」費德勒（Roger Federer）挺進八強，澳洲好手米爾蒙（John Millman），生涯首度擊敗世界前五好手，今年雖然沒能擊敗納達爾（Rafael Nadal）過頭關，但仍認為該役給他很大信心，面對頂尖選手時保持競爭力。
米爾蒙世界排名94名，高雄海碩男網男單首輪面對日本野口莉央，首盤雖然6：1輕鬆拿下，但次盤形成破發大戰，也被對手破了兩個發球局，最終6：1、6：2直落二勝出。
這是米爾蒙美網後首站，他坦言隔了一周，第一場比賽打得有些詭譎，「對手擅長多拍來回，但我就是做好自己該做的，去感覺比賽。」
去年擊敗費德勒，米爾蒙表示過去布里斯本就曾經和費德勒交手，上回拿到勝利，也讓自己面對名將心態改觀不少，「以前他們是很遙遠的目標，但贏了之後給我更多信心。我很幸運，也相信如果能維持好的體能，就能打出更多好的比賽。」
30歲的米爾蒙動過三次手術，兩次是肩膀手術，傷癒過後多次世界排名都得重新開始，「但球迷給我很大的鼓勵，從FB、IG給我加油，的確是我很大的動力。」
米爾蒙第四度造訪海碩盃，相當喜歡台灣的環境和食物，他笑說美網面對納達爾，打知名選手壓力小，反而來到海碩盃壓力大，自己也會全力以赴。
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