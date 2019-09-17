大陸羽賽／戴資穎領軍 7組台將常州搶勝

2019-09-17 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



大陸羽賽第2天賽程，我國代表將由女單排第2種子的戴資穎領銜出賽搶勝。 路透 分享 facebook

總獎金100萬美金的大陸羽球公開賽今天在江蘇常州點燃戰火，中華羽球隊共有10組選手參賽，首日賽程包括「羽球王子」王子維和男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵都過關，明天第2天賽程將由女單排第2種子的戴資穎領銜出賽搶勝。

大陸羽賽屬BWF超級1千分大賽，5個項目都是32籤，混雙沒有台將組合，小戴是女單唯一台將代表，男單則有排第2種子的周天成和王子維參賽，今天先出賽的王子維以21：16、21：19力退丹麥世界排名27的維廷哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），率先站上16強。

男雙共有4組台將，其中「楊肉盧」首輪就碰自家人廖敏竣／蘇敬恒，今天兩軍對陣由「楊肉盧」組合以兩個21：17打下勝利，明天換「麟洋配」王齊麟／李洋和李哲輝／楊博軒爭取晉級。

女雙有3組台將，籤表上半區的許雅晴／胡綾芳世界排名36，首戰世界排名55的南韓張藝娜／金慧麟，過關就可能碰日本「球后組合」松本麻佑／永原和可那。另兩組台將都位於女雙籤表下半區，張淨惠／楊景惇首戰碰澳洲組合，程琪雅／李芷蓁則要碰印度組合。

第二日賽程由小戴率先出場，她的賽程排在第一球場第三戰，預計台灣時間明天中午11點半上陣，對手是馬來西亞世界排名31的謝抒芽，過去5度碰頭小戴取得全勝戰績。排男單第2種子的小天賽程也是第一球場，表定中午12點20分戰泰國世界排名31的菲普拉達（Khosit Phetpradab）；過去和小天交手4次，小天握有3勝1敗優勢。

男雙世界排名32李哲輝／楊博軒的首戰緊接著小天後出賽，對手是世界排名第8的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）。