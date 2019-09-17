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海碩男網／台體大教授「心智訓練」 吳東霖衝排名

2019-09-17 17:57聯合報 記者林宋以情╱即時報導

吳東霖迎戰葡萄牙席爾瓦。圖／海碩整合行銷提供
吳東霖迎戰葡萄牙席爾瓦。圖／海碩整合行銷提供
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去年此時世界排名還在4百名，我國21歲小將吳東霖，一年內躍升241名，目前生涯最佳238名，吳東霖除了重訓維持身體素質，也感謝台體大教授莊艷惠的提點，強化心智訓練，讓比賽臨場心態能保持一致性。

吳東霖今年高雄海碩男網賽，首度以排名進到會內賽，16日單打首輪面對葡萄牙席爾瓦（Frederico Ferreira Silva），首盤逼入搶七，可惜最終6：7（3：7）：3：6落敗，無緣晉級。

吳東霖本季成績亮眼，3月智利挑戰賽奪首座ATP挑戰賽亞軍，南韓首爾挑戰賽、中國大陸包頭（Baotou）挑戰賽也闖進四強，光州挑戰賽、日本四日市市挑戰賽也都晉級八強，目前台灣男單世界排名僅次132的莊吉生，躍居單打二哥，並提前達成年初設下的250名目標。

2017年起，吳東霖透過父親友人牽線，認識專攻競技運動心理學的台體大教授莊艷惠。莊艷惠曾任多哈亞運、廣州亞運中華代表隊臨場運動心理諮詢師。長年在外征戰的吳東霖，多半藉由通訊軟體向教授請教，透過「心智訓練」，強化自己的心理素質。

吳東霖迎戰葡萄牙席爾瓦。圖／海碩整合行銷提供
吳東霖迎戰葡萄牙席爾瓦。圖／海碩整合行銷提供
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「大家都知道心理素質要好，但沒人知道怎麼訓練。莊教授能從很細微的地方，觀察到我的心理變化。」吳東霖舉例，譬如肢體語言，此役面對席爾瓦時，連他發球前拍球數、節奏不同，都能看出吳東霖心理壓力變化。

網球選手比賽中往往遇到很多挑戰，從比賽輸贏、戰況膠著，或者身為地主的壓力、期待，都可能左右選手臨場表現，導致無法發揮平時訓練水準，心智訓練就能輔助選手這塊，讓選手能維持一貫表現，無論遇到何種狀況，都能享受比賽。

吳東霖說，像是今年場地球速偏慢，就會覺得自己應該發更快，等於無形中出現自我威脅，讓自己發球更不舒服。相較去年海碩盃當地主壓力大，「今年我心態就比較自然，表現更自由。把這個洞補起來，也感受到自己的進步。」

三年前開始重訓的吳東霖，至今也維持延續，「2016年到現在，沒有受過需要休3天的傷，差蠻多的，耐力也變更好。練得很有成就感。」他目標今年最後四站拚進200名內，希望至少進220內，明年澳網會外較穩。

亞運澳網海碩盃

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