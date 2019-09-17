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大陸羽賽／西班牙前球后傷後代表作 拍下世錦賽銀牌

2019-09-17 17:22聯合報 記者曾思儒╱即時報導

西班牙前「世界球后」馬琳拍落女單第4種子奧原希望。 歐新社
西班牙前「世界球后」馬琳拍落女單第4種子奧原希望。 歐新社
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總獎金1百萬美金的大陸羽球公開賽今天在江蘇常州點燃戰火，首日賽程就冷門頻傳，包括日本現任「世界球后」山口茜和今年世錦賽銀牌奧原希望都是首輪就出局，最高排名曾居男單首位的丹麥名將安賽龍也是「一輪遊」。

大陸羽賽是世錦賽後第一場超級500分以上大賽，5個單項各是32籤，我國「一姊」戴資穎和「一哥」周天成分列女單和男單第2整子，今天賽程都輪空，明天才要登場。

今天單打賽事由籤表上半部選手先上場，不過在第一球場出賽的大種子都遇不少挑戰，第二場上陣的地主前球王諶龍耗時1小時又18分鐘才在3局大戰拍下馬來西亞新星李梓嘉，但排第6種子的安賽龍就沒能闖關，遭世界排名17的日本對手常山幹太逆轉，21：10、14：21、16：21出局。

接在安賽龍後出賽的女單第4種子奧原希望也遭狙擊，面對目前排名26的西班牙前「世界球后」馬琳（Carolina Marín），奧原希望一局未得，16：21、18：21落馬。

馬琳今年1月底印尼名人賽傷到右膝，造成前十字韌帶撕裂，9月才重新復出，回歸賽場的超級100系列賽越南公開賽雖首輪出局，復出第二站就拍下大種子，第二輪將碰華裔美籍的張蓓雯搶8強門票。

日本另名女單代表山口茜，今天碰世界排名33的俄羅斯柯澤茨卡雅（Evgeniya Kosetskaya）爆出首輪最大冷門，現任球后決勝局雖從17：20落後追平，之後又兩度瓦解對手兩個賽末點，但逆轉仍差一步，22：20、17：21、22：24遭淘汰，連同世錦賽已是連兩站首戰出局。

世錦賽羽球戴資穎

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