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鐵人三項／爆紅宮廟帽加持 花蓮港首次鐵人賽

2019-09-17 16:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

花蓮縣縣長徐榛蔚（右一）、賽會推廣大使梁子淇（中）和鐵人三項公司總經理鄭世奇一同...
花蓮縣縣長徐榛蔚（右一）、賽會推廣大使梁子淇（中）和鐵人三項公司總經理鄭世奇一同為賽事宣傳。記者曾思儒／攝影
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戴上近期爆紅的宮廟貌，重訓女神梁子淇今天化身2019花蓮LAVA鐵人三項系列賽推廣大使，邀請鐵人愛好者11月10日一同到花蓮感受好山好水，並且感受「跳港」難得經驗。

今年賽事最大特色就是首次在國際商港進行游泳項目，賽事規格和體驗等同日本橫濱港的ITU世界巡迴賽，花蓮縣縣長徐榛蔚今天也現身宣傳，她說：「花蓮港是深水港，海流穩定，都已做好各方協調，當天會是封港的狀況，讓選手享受跳港！」

鐵人三項公司總經理鄭世奇補充說，要在商港舉辦鐵人三項不是容易的事，這次經過多次開會才敲定台灣鐵人三項「第一次」，屆時漁船、商船都會進行管制，「花蓮本來就是鐵人歷史悠久的舉辦城市，希望藉由比賽，把花蓮介紹給更多人。」

今年賽事除首創「跳港」，另推出游泳只要300公尺的50.3公里個人組，鼓勵游泳不擅長的民眾一起體驗鐵人三項的魅力；正規51.5公里個人賽則有包括目標東京奧運的我國好手張綺文、郭家齊和香港亞運銅牌得主羅亮添等國際級選手與會，大會另有接力組案53公里鐵人二項賽還小鐵人賽。

兩年前曾參加鐵人三項的梁子淇，今天記者會接過鄭世奇贈送的最夯彰化「埔鹽順澤宮」宮廟帽，她透露相隔兩年再度挑戰鐵人三項，先求順利完賽，對成績沒特別要求，「滿期待的，這次跑步路線有在林蔭大道，很特別，隊跑者會是很新奇的體驗。」

她兩個月前已開始備戰11月的賽事，針對心肺和肌耐力進行加強，她笑說：「現在是女力時代的來臨，呼籲女生新血可以一起投入鐵人賽，體驗途中的美景。」

鐵人三項橫濱亞運

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