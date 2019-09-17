大陸羽賽／王子維闖頭關 小天、小戴18日登場

2019-09-17 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



總獎金1百萬美金的大陸羽球公開賽，「羽球王子」王子維首戰直落2開出紅盤。 聯合報系資料照 分享 facebook

總獎金1百萬美金的大陸羽球公開賽今天在江蘇常州點燃戰火，首日賽程上演的「寶島內戰」由「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵拍下自家人廖敏竣／蘇敬恒，「羽球王子」王子維也以直落2開出紅盤，明天將換「一哥」周天成、「一姊」戴資穎接棒搶勝。

大陸羽賽屬BWF超級1千分大賽，中華羽球隊首日賽程只有3組人馬上場，男雙兩組選手還正面對壘，世界排名21「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵強碰世界排名13的廖敏竣／蘇敬恒，「羊肉盧」以兩個21：17打下勝利，也將國際賽交手扳成1：1。

同樣在第3球場出賽的王子維，首戰碰丹麥世界排名27的維廷哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），克服過往對戰2勝4敗的對戰劣勢，且是在首局8：12落後下連趕8分逆轉，21：16先下一城。

第二局王子維一下場就取得4：0優勢，整局保持領先，雖在20：15領先下被對手瓦解4個賽末點，所幸沒讓戰局進入「丟士」，關鍵第5個機會把握勝利，以21：19拿到第二輪門票。

大陸羽賽是世錦賽後第一場超級500分以上大賽，5個單項各是32籤，我國「一姊」戴資穎和「一哥」周天成首日都沒賽程，明天第二日才要提拍上陣。

小戴首輪將碰馬來西亞世界排名31的謝抒芽，過去5度碰頭小戴取得全勝戰績；排男單第2種子的小天首戰則要遭遇泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab），菲普拉達目前世界排名31，過去和小天交手4次，小天握有3勝1敗優勢。