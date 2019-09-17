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亞洲大學羽賽／陸青奧銀牌叩關 林俊易力拚留冠

2019-09-17 14:02聯合報 記者劉肇育╱即時報導

亞洲大學羽球錦標賽明天起三天在新北市板樹體育館舉行。記者劉肇育／攝影
亞洲大學羽球錦標賽明天起三天在新北市板樹體育館舉行。記者劉肇育／攝影
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亞洲大學羽球錦標賽明天起三天在新北市板樹體育館舉行，包括我國在內共計八國77名選手參賽，其中中華隊將由今年在超級300美國羽球公開賽奪下冠軍的林俊易，以及兩度全大運女單金牌許玟琪與世界各國好手爭奪男、女單打冠軍。

首屆亞洲大學羽球錦標賽共有我國、香港、日本、南韓、新加坡、中國大陸、澳門、馬來西亞等八國參賽，其中大陸陣中擁有2014年南京青奧男單銀牌、世青男單金牌好手林貴埔參賽。

而我國則以年僅19歲、就讀北市大的林俊易最受關注，他於七月在美國公開賽拿下個人首座BWF超級系列賽冠軍，不過日前台北羽球公開賽他在資格賽最終輪敗北，無緣晉級會內賽。

去年林俊易與林貴埔曾在世界大學生羽球錦標賽四強賽碰頭，林俊易逆轉勝出，不過在冠軍賽敗給另一名大陸好手任朋嶓，談到去年首度交手時，林俊易說：「去年是我們第一次交手，當時他前面打得比較開，但我後面放開以後也進入狀況。如果接下來再與他交手，我應該比較能預期到他會打出什麼樣的球。」

林俊易也為自己設下在年底前闖進世界排名前50名的目標，「雖然上周去越南吃壞肚子，不過現在身體已經沒有太大問題，這次比賽結束後可能還陸續到印尼、南韓參賽，挑戰一些層級更高的賽事，面對更強的對手，讓自己有更好的調整，這樣積分自然就會慢慢增加。」

這次亞洲大學羽球錦標賽將在板樹體育館舉行，比賽期間將免費、免門票入場，各組決賽將在20日舉行，並由FOX體育台進行電視直播，網路則可以透過MOE Sports的Youtube頻道及FOX官網收看。

羽球中華隊美國公開賽

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