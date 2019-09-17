大陸羽賽／楊肉盧內戰勝廖蘇配 挺進男雙第二輪

2019-09-17 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



中國大陸羽球公開賽今天在江蘇常州舉行，在首日賽程中我國由男雙內戰打頭陣，由楊博涵／盧敬堯勝出。 聯合報系資料照 分享 facebook

BWF超級1000系列賽中國大陸羽球公開賽今天在江蘇常州舉行，在首日賽程中我國由男雙內戰打頭陣，楊博涵／盧敬堯在出戰廖敏竣／蘇敬恒之戰，以21：17、21：17直落二勝出，率先挺進第二輪。

挑戰總獎金100萬美元的大陸公開賽，我國共有10組人馬參賽，包括一姊戴資穎、一哥周天成、王子維將在單打登場，男、女雙打則各有4組和3組人馬迎戰各國列強，在今天的首日賽事中我國選手則僅被安排兩場比賽，包括男雙內戰由盧敬堯／楊博涵出戰廖敏竣／蘇敬恒，男單王子維則將在下午遭遇丹麥世界排名27名的維廷哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）。

其中打頭陣的「廖蘇配」與「楊肉盧」男雙內戰，雙方去年曾在台北公開賽碰頭，當時廖敏竣／蘇敬恒以直落二取勝，不過今天雙方再度碰頭楊博涵／盧敬堯卻在大半時間都保持領先優勢，尤其是在首局雙方戰到10：10平手時，拉出一波8：0攻勢後，以21：17率先搶下首局。

第二局楊博涵／盧敬堯一度取得14：9的領先優勢，不過廖敏竣／蘇敬恒也回穩追到一分差，但關鍵時刻「楊肉盧」組合再連下四分，以21：17帶走勝利，挺進男雙第二輪賽事。

接下來幾天我國其他幾組人馬也將陸續登場，包括女單第二種子戴資穎將在首輪遭遇馬來西亞謝抒芽，雙方生涯五度交手皆由戴資穎取勝，男單第二種子的周天成則將在首輪對上泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab），雙方前四度碰頭周天成取得三勝一敗優勢；至於男單頭號種子桃田賢斗，將在下午與大陸名將林丹對決，成為首輪最受關注的賽事。