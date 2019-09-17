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世籃賽／連兩屆摘銅振士氣 法國悍將放眼東奧

2019-09-17 08:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在今年世界盃男籃八強賽中斷了美國隊在國際賽場的58連勝，雖然法國最終未能更近一步，僅連續兩屆拿下銅牌，不過法國球員對於這樣的結果雖不滿意但仍能接受，並認為球隊在歷經今年賽事的洗禮下，已經知道在國際大賽贏球的方式，並將目標鎖定在明年的東京奧運會。

法國今年在NBA年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）以及佛尼爾（Evan Fournier）和貝頓（Nicolas Batum）等人的領軍下一路挺進八強賽，並靠著尼克後衛尼利基納（Frank Ntilikina）扮演奇兵角色在八強賽擊敗衛冕軍美國，賞給美國自2006年世錦賽後的首場敗仗。

雖然最終法國在四強賽遭到阿根廷老將史柯拉（Luis Scola）肆虐禁區無緣挺進冠軍賽，但仍在銅牌戰擊敗澳洲，連續兩屆都以第三名成績作收，而接下來法國也將展望明年東京奧運，過去他們曾兩度在奧運摘銀，但經過今年世界盃後，儼然已成為明年奧運的奪冠熱門。

「我們是一支全新的團隊，這次的經驗將對我們有很大的幫助。」尼利基納在回顧這屆賽事法國的表現時說：「我們從中學到很多東西，每一場比賽都帶給我們很大的幫助，現在我們必須將所學到的東西延續到下一次的盃賽中。」

32歲的迪克洛（Nando De Colo）也說：「對於法國隊來說，能夠確保連續兩屆奪牌真的非常棒，今年夏天我們的收穫豐碩，儘管我們是一支非常新的團隊，有很多新的球員才剛加入，但我們將在這樣的基礎上繼續發展。接下來我們必須記住是如何一起努力和像個團隊般戰鬥，並為明年夏天做好準備。」

而戈貝爾與佛尼爾也透過今年世界盃比賽確立了帶領球隊取勝的方式，其中後者還獲得大會最佳五人的肯定，兩人也直言接下來將會以奧運為目標做準備，「我們希望在接下來的比賽中有更好的發揮，而那正是明年夏天的奧運會。」

世錦賽尼克
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