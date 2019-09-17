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鐵人三項／「宮廟冠軍神帽」之亂 期盼帶動三鐵風氣

2019-09-17 16:43運動筆記 王鴻濰

挪威選手艾登（Gustav Iden）在日本撿到埔鹽順澤宮的帽子，視為是會帶給他...
挪威選手艾登（Gustav Iden）在日本撿到埔鹽順澤宮的帽子，視為是會帶給他幸運的帽子，戴著這頂帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，他更在自己IG寫下「我真的好愛台灣」。 圖／翻攝自Gustav_iden IG
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彰化「蛋黃酥之亂」，隨著中秋節過去，蛋黃酥之亂「平息」，沒有想到15公里外的埔鹽鄉順澤宮又出現「鐵人神帽」，秋節連假，全台各地的香客蜂湧而至，為索取「冠軍神帽」，順澤宮頓時成為社會熱門話題，體委會、鐵人三項協會是不是應該趕快撿起槍，好好的為鐵人運動好好宣傳一番，不是領了神帽之後戴在頭上在FB、IG上炫耀，而是嘗試踏入鐵人殿堂之路。

多年前馬拉松賽等候鳴槍時，朋友轉頭問我：你會游泳嗎？會啊，游的不好，只會游蛙式，程度大概只有掉到水裏不會溺斃的小學程度，朋友拍拍我的肩說：練一下，明年跟我去玩三鐵，全馬的強度高過標鐵，你沒問題的， 就是朋友的這一句話：「全馬的強度高於標鐵」，那就來挑戰看看吧！

鐵人三項的魅力在於它的三項組成部分：游泳、騎車、跑步。就因為是三項不同的運動組合，於是想要對付這項挑戰就不是件容易的事，因此我的運動變的更加精采，從單純跑步，撥出了三分之二的時間學習游自由式，騎公路車，因為在三單項進行訓練，使用的肌肉群由下半身延展到全身，會比只在游泳、跑步、腳踏車進行專項訓練得到更全面的肌肉平衡與發展，幾次參賽結果觀察得知，練三項鐵人除了讓人擁有健康的膚色之外，還會擁有完美的體形和體質，而很多業餘女性玩家正是為了能夠有塑身與鍛煉身體的目的而玩鐵人。

鐵人三項的每一個項目的訓練和比賽方法，與其他單項競賽也有分別，有些本身是游泳、腳踏車、跑步的單項比賽運動員，只把本身項目的技巧和原理運用到鐵人三項比賽中，若運動員只擅長其中一項，並不代表比賽佔有優勢，在轉換過程(游泳轉換騎車、騎車轉換跑步)時就會遇撞牆感，所以鐵人運動員需要有特別的轉換訓練，以達到每個項目都能夠發揮最佳狀態。

鐵人三項賽從決定參賽、購買裝備、有計畫的開始訓練，到最後的完成比賽，這過程需要長時間的堅持，你會面臨到克服多重身體障礙、忍受訓練的孤寂，但是你也可以有更多的機會親近大自然，結交志同道合的朋友，最後賽道上有更迷人之處就是有一群人與你一同往目標前進，相互砥礪，你必須咬牙撐過每一關，這「挑戰身心體能極限」的運動等你戴著「鐵人神帽」來進入魅力無窮的鐵人殿堂。

鐵人三項

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