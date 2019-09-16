海碩男網／許育修力挽4賽點仍敗 台將開胡再等等

2019-09-16 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019高雄海碩網球公開賽，16日高雄巨蛋點燃戰火，我國20歲小將許育修男單首輪壓軸登場，儘管力挽4個賽末點，最終仍3：6、5：7敗給22歲日澳混血山提蘭（Akira Santillan）。首日僅有會外賽落敗的李冠毅以「幸運輸家」遞補進入會內賽，台將首勝還要再等等。

許育修今年4月三太子盃挑戰賽就曾與山提蘭碰頭，第2盤逼入搶七才落敗，今日移師高雄再戰，面對世界排名246名的山提蘭，持外卡出賽的許育修，首盤第2局就先遭破發，3：6讓出。

次盤許育修2：5後力圖振作，先回破對手，第9局連兩球積極上網，挽救兩個賽末點，驚險保發。

許育修趁山提蘭情緒不穩，失誤頻頻，第10局又化解第3個賽末點，逆勢連趕3局追到5：5，惜後繼無力，第11局沒能保住，5：7敗陣。

「其實今天算發揮不錯，2：5落後也有想辦法追回來。」許育修感謝主場球迷給他動力，「聽到掌聲和加油聲，也讓自己慢慢找回些信心和動力。」

面對山提蘭的暴力打法，甚至一度情緒失控，許育修則早有準備，笑說這次情況已經比上回好很多，自己也沒被影響，反而是對方失誤多。

許育修還有雙打賽事，海碩盃結束後計畫在澳洲待三周打ITF未來賽，桃園全運會後可能提前結束球季，為明年拚ATP挑戰賽做準備。