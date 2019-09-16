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排球／亞洲女排邀請賽 中國人纖奪首勝

2019-09-16 20:58聯合報 記者曾思儒╱即時報導

等了兩天，中國人纖隊今天終於迎接台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽首勝，且是在先丟兩局下演出逆轉勝，以24：26、17：25、25：21、25：14、17：15擊敗菲律賓冠軍Petro Gazz 隊。

台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽14日開戰，中國人纖和極速超跑化身兩支地主隊，和菲律賓、日本和泰國代表分庭抗禮，中國人纖前兩戰分別不敵泰國和日本，今天在張瓈文轟下全隊最高19分領軍下反撲成功，且是在決勝局瓦解菲律賓1個賽末點下戲劇逆轉。

中國人纖隊長邱雅慧表示，很開心球隊表現得一天比一天好，今天能夠拿下首勝也很開心，明天晚上7點和極速超的「寶島內戰」勢在必得，「我們的攔網手形、防守補位都還要再加強，不過還是有信心明天可以拿下勝利。」

中國人纖助理教練曾華鈺也謝謝球員的努力，「中纖女排陣容大幅度調整，真正練習也僅僅兩周時間，默契仍有不足之處，但從台中銀行盃第一天開始，表現就超乎預期，特別是大一的于雯、其蓉，很快進入這樣的競技殿堂，背負滿大壓力，但身為運動員，就是要突破、面對挫折、勇往直前，將這些過程都變成成長的養分。」

她也提到，前兩局自家球員發球並不好，但後3局有即時調整，戰術也更流暢，希望球員明天最終戰盡力突破，「我希望球員展現果決，例如蔓亞，打出野性的那一面吧！」

中國人纖隊今天迎接台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽首勝。圖／中華排球協會提供
中國人纖隊今天迎接台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽首勝。圖／中華排球協會提供
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