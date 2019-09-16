海碩男網／不害怕失誤 何承叡一年奪ITF雙打3冠

2019-09-16 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



何承叡單打首輪不敵日本選手関口周一。圖／海碩整合行銷提供 分享 facebook

高雄海碩男網賽前才在ITF未來賽泰國華欣拿下雙打冠軍，我國19歲小將何承叡，今年表現不俗，年度抱回三座ITF雙打冠軍，一座單打亞軍。他自認這一年間，自己的心態比過去還要更沉穩，以前失誤球就不敢嘗試，現在是越挫越勇。

2019高雄海碩網球公開賽今日高雄巨蛋點燃戰火，持外卡出賽的何承叡，16日單打首輪迎戰世界排名290名的日本選手関口周一，首盤何承叡一路保發，將戰局逼入搶七，可惜搶七6：8飲恨。

次盤第4局，何承叡率先遭関口周一破發，也是全場唯一一次被破，何承叡盤末挽救一個賽末點，但終場6：7（6：8）、3：6落敗，無緣開胡。

轟出11顆Ace球的何承叡表示，自己賽前設定目標就是不要害怕失誤，並打出攻擊質量，「搶七雙方都很接近，但關鍵就是那一兩顆球，輸掉第一盤其實蠻沮喪的，畢竟覺得自己做得還不錯。」

何承叡今年年初與陳迪打下兩座ITF雙打冠軍，9月初又在泰國華欣攜手加拿大史蒂芬森（Kelsey Stevenson）攜手捧冠。何承叡表示，儘管一年間看不到太明顯的進步，但自己心態相對成熟，並改進反拍弱點，相信只要努力，時間到了該來的就會來。

上午兩場會內賽，我國小將李冠毅，4：6、2：6不敵日本高橋悠介，不過由於荷蘭選手西吉斯寧（Igor Sijsling）退賽，李冠毅以「幸運落敗者」（Lucky Loser）之姿，成功遞補進入會內賽，另役蔡長霖海碩盃初體驗，則3：6、1：6不敵山崎純平。