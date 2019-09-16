親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
綜合
路跑

索國在中共國慶前與我斷交 吳釗燮：為消滅台灣主權

公懲會委員長石木欽因不當招待請辭 總統府今免職

運動筆記石門水庫大環湖70K繼UTMB之後，再戰巨人之旅
健行筆記慢走悠遊北投三溫泉源---磺溪嶺、龍鳳谷、硫磺谷與其步道2019桃園地景藝術節。大湳森林公園展區
NBA焦點球員- Ricky Rubio & Marc Gasol (9月15日)焦點球員- Patty Mills & Joe Ingles (9月15日)

海碩男網／不害怕失誤 何承叡一年奪ITF雙打3冠

2019-09-16 18:55聯合報 記者林宋以情╱即時報導

何承叡單打首輪不敵日本選手関口周一。圖／海碩整合行銷提供
何承叡單打首輪不敵日本選手関口周一。圖／海碩整合行銷提供
分享

高雄海碩男網賽前才在ITF未來賽泰國華欣拿下雙打冠軍，我國19歲小將何承叡，今年表現不俗，年度抱回三座ITF雙打冠軍，一座單打亞軍。他自認這一年間，自己的心態比過去還要更沉穩，以前失誤球就不敢嘗試，現在是越挫越勇。

2019高雄海碩網球公開賽今日高雄巨蛋點燃戰火，持外卡出賽的何承叡，16日單打首輪迎戰世界排名290名的日本選手関口周一，首盤何承叡一路保發，將戰局逼入搶七，可惜搶七6：8飲恨。

次盤第4局，何承叡率先遭関口周一破發，也是全場唯一一次被破，何承叡盤末挽救一個賽末點，但終場6：7（6：8）、3：6落敗，無緣開胡。

轟出11顆Ace球的何承叡表示，自己賽前設定目標就是不要害怕失誤，並打出攻擊質量，「搶七雙方都很接近，但關鍵就是那一兩顆球，輸掉第一盤其實蠻沮喪的，畢竟覺得自己做得還不錯。」

何承叡今年年初與陳迪打下兩座ITF雙打冠軍，9月初又在泰國華欣攜手加拿大史蒂芬森（Kelsey Stevenson）攜手捧冠。何承叡表示，儘管一年間看不到太明顯的進步，但自己心態相對成熟，並改進反拍弱點，相信只要努力，時間到了該來的就會來。

上午兩場會內賽，我國小將李冠毅，4：6、2：6不敵日本高橋悠介，不過由於荷蘭選手西吉斯寧（Igor Sijsling）退賽，李冠毅以「幸運落敗者」（Lucky Loser）之姿，成功遞補進入會內賽，另役蔡長霖海碩盃初體驗，則3：6、1：6不敵山崎純平。

李冠毅海碩盃陳迪
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

大陸羽賽／小天、小戴首日休兵 台男雙演內戰

2019-09-16 17:23

桌球／台北青少年公開賽 地主小將喊留冠

2019-09-16 16:50

游泳／孫楊穿透視豹紋泳褲 網友：太性感啦

2019-09-16 17:50

海碩男網／大拇指受傷 「巨人殺手」湯米奇單打退賽

2019-09-16 15:27

曲棍球／台灣女將摘銅 協會籲以賽代訓培育選手

2019-09-16 14:49

桌球亞錦賽／陳思羽包辦兩勝 女團19年後再闖4強

2019-09-16 14:47

羽球／全民會長盃國際錦標賽登場 參賽人數破3千人

2019-09-16 14:39

體操／巴黎挑戰賽兩度落馬 李智凱鞍馬僅第7

2019-09-16 00:48

男排亞錦賽／不敵日本 中華分組第2晉8強

2019-09-16 00:44

台維斯盃／全勝擊敗香港 中華隊進一級升降賽

2019-09-16 00:40

體操／巴黎挑戰賽磨練戰術 李智凱拚高難度落馬

2019-09-15 23:47

廣島女網／8強打下謝淑薇 日比野菜緒包雙冠

2019-09-15 18:31

三鐵冠軍艾登暴紅邀約不斷 東奧後可望順道來台

2019-09-15 17:05

東奧／日本馬拉松代表權廝殺 大迫傑落第3

2019-09-15 16:56

台維斯盃／中華前3點全拿 闖世界組一級升降賽

2019-09-15 15:33

體操／法國挑戰賽 李智凱鞍馬資格賽第一晉級

2019-09-15 10:01

台維斯盃／單打先取2勝 中華隊對港率先聽牌

2019-09-15 00:34

男排亞錦賽／中華輕取香港 獲東奧資格賽門票

2019-09-15 00:15

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世籃賽／西班牙大勝阿根廷 全勝摘隊史第2冠

2019-09-15 22:05

2010年世青賽奪冠風光過後 成員命運多坎坷

2019-09-16 07:00

世籃賽／西班牙8戰全勝登頂 相隔13年再奪冠

2019-09-16 00:30

洋基先發投手無起色 季後賽要靠派克斯頓撐大局

2019-09-16 07:00

世籃賽／魯比歐囊括三大獎 歸功天上的母親

2019-09-16 09:35

世籃賽／阿根廷沒有輸 吉諾布里讚是「贏得」銀牌

2019-09-16 12:45

世籃賽／3個月奪2冠 小加索：可能最後一次參賽

2019-09-16 08:29

世籃賽／三分球封神 波格丹諾維奇1人飆贏1隊

2019-09-16 17:40

世籃賽／伯加特指裁判偏袒 將面臨FIBA調查

2019-09-15 22:33

NBA／招牌動作將印在場上 諾維茨基：至高榮譽

2019-09-16 11:37

恰是傳奇2／不只變電箱 恰恰沒旅外都因打傷手

2019-09-16 12:12

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

NBA／公鹿放話留MVP 總管：明年端超級頂薪

2019-09-15 20:30

2019世界盃籃球賽 8強最終排名與獎項

2019-09-16 13:07

MLB／楚奧特也要開刀 天使4天內報銷3人

2019-09-16 07:35

NBA／出售部分黃蜂股份 喬丹仍握有球隊決策權

2019-09-16 10:53

亞錦賽／主場封王效率不佳 中華隊苦等冠軍18年

2019-09-16 10:11

日職／火腿指佐佐木更勝大谷：近30年最佳新秀

2019-09-16 12:14

中職／悍將橫掃猿 全年勝率保第1

2019-09-16 00:37

MLB／洋基兩傷兵歸隊 巴坦希斯飆2K狀況佳

2019-09-16 08:24

世籃賽／魯比歐大贏家 摘雙料MVP、最佳五人

2019-09-15 23:21

NBA／最親近隊友 羅斯嘆生子當如諾亞

2019-09-16 17:20

世籃賽／阿根廷銀恨 史柯拉：沒什麼可悲傷的

2019-09-16 10:24

NBA／推出第10代簽名鞋款 羅斯史上第8人

2019-09-16 17:00

中職／美和3學弟送神秘禮 彭政閔被按摩超開心

2019-09-15 22:07

中職／悍將延長賽贏球 猿吞近7年最長7連敗

2019-09-15 21:44

12強賽／中華28人10月1日出爐 王建民赴日尋才

2019-09-16 15:45

NBA／前輩諾維茨基背書 波爾辛吉斯狀態絕佳

2019-09-16 15:05

中職／恰恰台南告別戰5支0 兄弟靠陳韻文暴投勝

2019-09-15 20:57

世籃賽／同年摘金又NBA奪冠 小加索非美籍首人

2019-09-16 12:30

MLB／蘇亞雷斯47轟 追平委內瑞拉球員紀錄

2019-09-16 11:44

MLB／G型鬍子被惡搞 費爾斯賽後就刮乾淨

2019-09-16 11:16

MLB／道奇逆轉大都會 前田關門、簡森撿勝投

2019-09-16 11:09

MLB／感佩教頭柯拉調教 紅襪捕手：他是Google

2019-09-16 09:03

中職／唯一打席成關鍵 戴培峰生涯首次再見一擊

2019-09-15 21:57

中職／府城告別秀沒安打 恰恰：有點可惜

2019-09-16 00:34

MLB／張育成抗壓心法 讀聖經、守備區畫十字

2019-09-16 14:01

中職／彭政閔929告別秀後 兄弟還有兩場補賽

2019-09-16 17:25

體操／巴黎挑戰賽磨練戰術 李智凱拚高難度落馬

2019-09-15 23:47

日職／王柏融連4戰未先發 軟銀輸球讓西武M8

2019-09-16 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top