大陸羽賽／小天、小戴首日休兵 台男雙演內戰

2019-09-16 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



總獎金100萬美元的大陸羽球公開賽明天在江蘇常州開戰，周天成(圖)與戴資穎首日休兵。 聯合報系資料照 分享 facebook

總獎金100萬美元的大陸羽球公開賽明天在江蘇常州開戰，首日賽程就要上演「寶島內戰」，兩組男雙正面對壘，「羽球王子」王子維也將上陣。

大陸羽賽屬BWF超級1000分大賽，明天首日賽程有日本「世界球王」桃田賢斗領銜，且他首戰對手就是地主金滿貫名將「超級丹」林丹，地主另名好手諶龍同樣要在第一球場上陣。

中華羽球隊首日賽程只有3組人馬上場，男雙兩組選手還將正面對壘，世界排名21「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵預計明天早上10點45分碰目前世界排名13的廖敏竣／蘇敬恒，兩組選手國際賽只有去年台北羽球公開賽碰頭過，當時由廖蘇配直落二勝出。

王子維賽程和男雙同樣在第3球場，預計下午1點碰丹麥世界排名27的維廷哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），兩人已交手過6次，維廷哈斯取得4勝2敗些微優勢。

大陸羽賽是世錦賽後第一場超級500分以上大賽，5個單項各是32籤，我國「一姊」戴資穎首輪將碰馬來西亞世界排名31的謝抒芽，過去5度碰頭小戴取得全勝戰績；排男單第2種子的我國「一哥」周天成首戰則要遭遇泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab），菲普拉達目前世界排名31，過去和小天交手4次，小天握有3勝1敗優勢。