桌球／台北青少年公開賽 地主小將喊留冠

2019-09-16 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



馮翊新（左）、戴茗葦（左二）、黃毓仁（左三）、于修婷（右二）和簡彤娟代表出席台北青少年桌球公開賽記者會。記者曾思儒／攝影 分享 facebook

邁入第8年的台北青少年桌球公開賽，25到29日在台北體育館開打，馮翊新、戴茗葦和于修婷等地主代表信心喊話，要將冠軍留在台灣。

今年賽事總獎金1萬1千美元，共有來自日本、南韓、香港、新加坡等12國、約200名選手，角逐包括18歲和15歲團體賽和個人賽共12項的金牌；25和26日是團體賽賽程，27日開始個人賽，29日將產出各項冠軍。

年僅16歲的馮翊新，去年和黎昕陽摘下18歲組男雙金牌，今年改和黎昕陽的弟弟黎昕祐搭檔，他笑說：「目標就是3金（男團、男單、男雙）！」

馮翊新今天下午出席台北青少年桌球公開賽記者會，晚上馬上要搭上飛機前往克羅埃西亞參賽。克羅埃西亞和台北站也是他今年少數參加的青少年賽事，重心已轉往成人賽場的他向大兩屆的「桌球神童」林昀儒看齊，「他是目標，希望練好自己，趕快追上他。」

剛過18歲生日的女將于修婷，去年和簡彤娟一起拍下18歲組女雙金牌，今年是台北青少年桌球公開賽「告別戰」，她把女雙衛冕當成第一目標，「小五就開始參加這場比賽，今年是最後一次，去年女雙拿冠軍，希望連霸，個人賽拚到前4。」

她透露自己個性有些負面，對自己常沒信心，但也有一套激勵自己的方式，希望台北賽能把壓力化為助力，為地主留下好成績。