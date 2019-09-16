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游泳／孫楊穿透視豹紋泳褲 網友：太性感啦

2019-09-16 17:50世界日報 中國新聞組／上海16日電

孫楊穿透視豹紋泳褲出鏡網友：這“工作服”太辣眼睛！ 圖／世界日報
孫楊穿透視豹紋泳褲出鏡網友：這“工作服”太辣眼睛！ 圖／世界日報
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中國男子游泳國家隊隊長孫楊又登上熱搜，繼粉色泳褲後，他日前錄製一檔綜藝節目，穿上一款透視豹紋泳褲，讓網友瘋狂，「真是太性感啦！」

綜合媒體報導，孫楊不僅獲得很多泳壇榮譽，同時，他也是一名泳衣、泳褲的潮流代言人。他上節目穿著一條略微透視、淺藍色加粉紅色花邊的泳褲，頓時就有粉絲出來說話了：「對我來說都一樣啊，就是泳褲！」還有粉絲說：「這就是我喜愛的大白楊呀，太瘋狂了，這也太性感了！」

此前，孫楊曾在節目上說，「因為要在賽場上氣勢上壓倒對方，所以裝備一定要搶眼」，所以孫楊熱衷於鮮豔泳褲的原因，就是能讓大家在眾多運動員中一眼就認出他。

媒體爆料，孫楊的泳衣泳褲的贊助商，今年給他準備的裝備都極具特色，而孫楊身上的這個款式，也是今年的世錦賽所穿服裝。

身為中國男子游泳隊的隊長，孫楊在賽場上獲得成功的時候，也讓孫楊成為了國家游泳形象的代表性人物，孫楊穿的什麼服裝，就能夠得到大大的曝光度，正因為他本身所帶的熱度，才有了這麼多的廣告植入。

而孫楊今年成為游泳界熱搜榜的代言人，則是因為禁藥爭議和澳洲選手拒絕跟他握手。孫楊此前面對各種質疑，他表示：「水面之下我想要更快、更強，而在水面之上，我想要擁有一顆最強大的心臟。」

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