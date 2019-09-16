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海碩男網／大拇指受傷 「巨人殺手」湯米奇單打退賽

2019-09-16 15:27聯合報 記者林宋以情╱即時報導

「巨人殺手」湯米奇昨日在高雄巨蛋練習熱身。圖／海碩整合行銷提供
「巨人殺手」湯米奇昨日在高雄巨蛋練習熱身。圖／海碩整合行銷提供
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「巨人殺手」湯米奇昨日在高雄巨蛋練習熱身。圖／海碩整合行銷提供
「巨人殺手」湯米奇昨日在高雄巨蛋練習熱身。圖／海碩整合行銷提供
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世界排名曾高居第17，2019高雄海碩網球公開賽「大咖」球星之一澳洲「巨人殺手」湯米奇（Bernard Tomic），今日宣布因為右手大拇指受傷，確定單打退賽，雙打則有望照常出賽。

高雄海碩盃總獎金15萬美元加住宿，為ATP挑戰賽最高等級賽事，今年延續提供頂尖大賽專屬鷹眼設備，邀請多位百名位球星參賽，包括2018美網爆冷擊敗「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的澳洲好手米爾蒙（John Millman），以及澳洲球星湯米奇。

26歲的湯米奇生涯打下4座ATP冠軍，2011年溫網是他的成名之作，當年不滿19歲的他，單打掃落多位種子，包括當時第5種子瑞典好手索德林（Robin Soderling）闖八強，寫下大賽最佳成績，成為繼1986年德國名將貝克（Boris Becker ）後，最年輕的溫網八強好手，最終才在八強敗給約克維奇（Novak Djokovic）。不過近年成績滑落，最近一次奪冠已經是2018年成都網賽。

昨日湯米奇抵達高雄巨蛋練球，還表示很高興能首度造訪港都，參與海碩盃，並對於場館和地墊相當滿意，將盡全力調整到個人最佳狀態，等不及在台灣球迷面前獻技，遺憾隔日就傳出單打退賽消息。

湯米奇雙打將與印度選手拉珊特(N.Vijay Sundar Prashanth)搭檔出賽，首輪遭遇印度組合米內尼（Saketh Myneni）／東切齊揚（Jeevan Nedunchezhiyan）。

海碩盃Roger Federer美網
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