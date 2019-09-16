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羽球／全民會長盃國際錦標賽登場 參賽人數破3千人

2019-09-16 14:39聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2019年全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽在台北體育館開打，中華全...
2019年全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽在台北體育館開打，中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫（中）等貴賓合影。圖／中華全民羽球發展協會提供
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2019年全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽，16日在台北體育館盛大舉行。本屆逾3000人參與，全國各縣市中小學選手將近2000人，更有來自馬來西亞、香港、泰國遠來參賽的選手，比賽也引進比分直播系統，讓未能來到現場觀戰的羽友們都能第一時間得知戰況。

一年一度全民會長盃國際羽球錦標賽，今年邁入第14個年頭，賽事由中華民國全民羽球發展協會所舉辦，該會由「羽球之父」吳文達創辦，會長盃則由吳志揚立委擔任協會理事長時創辦，再由榮譽理事長吳俊彥及現任理事長吳宜倫續辦。

2019年全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽在台北體育館開打。圖／中...
2019年全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽在台北體育館開打。圖／中華全民羽球發展協會提供
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創立目的是能讓國小、國中學生與成人羽球愛好者參加的競賽，今年參加學生組分齡賽共計單打選手1300餘人，雙打選手也超過1000人，在學生團體組方面共116隊超過1000位選手參加。

每年舉辦的全民會長盃賽事組別多樣化，除學生組分齡賽外，還有學生團體賽組、社會團體組、專業團體組、社會分齡團體組及VIP雙打組，另外也有特別專門為年長者設計的3P團體組賽程，三位選手年紀相加需達200歲或220賽，可見羽球運動是不分老少的全民運動。

2019年全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽在台北體育館開打。圖／中...
2019年全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽在台北體育館開打。圖／中華全民羽球發展協會提供
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社會成人組部分，為了區別與清晨盃的差異，今年朝團體分齡賽模式發展，讓羽球同好們能夠一起揪來打球，總計128隊共計超過800位球友組隊參加，15日推廣組賽事更還有來自全台各縣市上百位校長同場較勁，今年更首創女校長推廣組，約50位來自台中市、桃園市、台北市及遠從高雄北上的女校長們參賽。

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