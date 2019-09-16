羽球／全民會長盃國際錦標賽登場 參賽人數破3千人
2019年全民會長盃國際羽球錦標賽暨青少年羽球分齡錦標賽，16日在台北體育館盛大舉行。本屆逾3000人參與，全國各縣市中小學選手將近2000人，更有來自馬來西亞、香港、泰國遠來參賽的選手，比賽也引進比分直播系統，讓未能來到現場觀戰的羽友們都能第一時間得知戰況。
一年一度全民會長盃國際羽球錦標賽，今年邁入第14個年頭，賽事由中華民國全民羽球發展協會所舉辦，該會由「羽球之父」吳文達創辦，會長盃則由吳志揚立委擔任協會理事長時創辦，再由榮譽理事長吳俊彥及現任理事長吳宜倫續辦。
創立目的是能讓國小、國中學生與成人羽球愛好者參加的競賽，今年參加學生組分齡賽共計單打選手1300餘人，雙打選手也超過1000人，在學生團體組方面共116隊超過1000位選手參加。
每年舉辦的全民會長盃賽事組別多樣化，除學生組分齡賽外，還有學生團體賽組、社會團體組、專業團體組、社會分齡團體組及VIP雙打組，另外也有特別專門為年長者設計的3P團體組賽程，三位選手年紀相加需達200歲或220賽，可見羽球運動是不分老少的全民運動。
社會成人組部分，為了區別與清晨盃的差異，今年朝團體分齡賽模式發展，讓羽球同好們能夠一起揪來打球，總計128隊共計超過800位球友組隊參加，15日推廣組賽事更還有來自全台各縣市上百位校長同場較勁，今年更首創女校長推廣組，約50位來自台中市、桃園市、台北市及遠從高雄北上的女校長們參賽。
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