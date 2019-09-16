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曲棍球／台灣女將摘銅 協會籲以賽代訓培育選手

2019-09-16 14:49中央社 新加坡16日專電

中華隊在U21女子亞洲盃曲棍球賽奪銅，中華民國曲棍球協會秘書長吳志朋（圖）指出，...
中華隊在U21女子亞洲盃曲棍球賽奪銅，中華民國曲棍球協會秘書長吳志朋（圖）指出，台灣未來如欲提升曲棍球運動風氣，應建立曲棍球企業半職業聯賽制度。 中央社
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中華民國曲棍球協會秘書長吳志朋今天指出，台灣曲棍球實力仍屬新興推廣階段，未來如欲提升曲棍球運動風氣，應建立曲棍球企業半職業聯賽制度，「以賽代訓」培養選手。

2019年U21女子亞洲盃曲棍球錦標賽9日至15日在新加坡盛港球場舉行7天，中華民國曲棍球協會秘書長吳志朋率代表隊參賽，中華隊這次總計以3勝1和1敗戰績拿下銅牌。新加坡與烏茲別克分別摘金奪銀。

吳志朋今天接受中央社專訪表示，台灣目前共有台北市、桃園市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、高雄市與屏東縣等8個縣市推廣曲棍球運動。

他以這次代表台灣出賽的女子曲棍球小將為例，說明這群選手是分別來自8縣市的高中聯隊中挑選出的菁英，再予密集訓練參賽，而U21男子組部分預計將於12月前往香港參賽。

他指出，台灣曲棍球實力仍屬新興推廣階段，目前雖在學生組階段有不錯表現，但如論及成人組選手與其他國家相較，實力仍有相當大落差，台灣在亞洲名次約落在第6名到第8名之間。

吳志朋認為，亞洲諸如印度、巴基斯坦、馬來西亞、孟加拉、日本、南韓、中國都專注發展曲棍球運動，也有許多標準曲棍球場地。

吳志朋分析，台灣推展曲棍球運動的當務之急，應仿效其他國家建立諸如曲棍球俱樂部或發展曲棍球半職業聯賽制度，否則這些原本經歷各種訓練的學生選手，一旦畢業就失去參與賽事舞台，這也是造成推廣曲棍球出現斷層的原因。

他強調，台灣未來如能建立聯賽制度，透過「以賽代訓」模式訓練選手，就能有更多的選手代表台灣參與國際賽事，汲取比賽經驗，提升並強化曲棍球運動風氣與水準。

曲棍球中華隊
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