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3對3／摩曼頓天王盃港都決戰 小土愛生氣衛冕王座

2019-09-15 19:21聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2019摩曼頓天王盃全國總決賽，今年首度移師港都開戰，來自北、中、南3區脫穎而出的24支全國菁英隊伍，15日高雄大魯閣草衙道WeSport籃球場決戰，最終由大專社會組由小土愛生氣隊奪冠，並完成男子隊史上首度連霸，女子組由LOVE LIFES隊抱走后冠。

小土愛生氣隊成為天王盃賽史首支連霸成功的男子隊伍，扮演隊上靈魂人物的38歲老將程坤貴，雖然決賽得分不多，但他表示防守才是贏球關鍵，「現在年輕球員單打能力都比以前好，在三對三比賽中，只要把自己的打法聰明化，一定會比我們更好。」他目標明年完成3連霸，完美退休。

不分年齡的女子組，由「闕姐」闕麗鶯領銜的LOVE LIFES隊，決賽擊敗郁豐農業隊，「闕姐」透露，距離上次北區預賽已經超過1個月，在這１個月期間，她們特別加強肌力訓練，才能做出許多高難度動作。

晉級冠軍戰的８支隊伍中，南區隊伍占據半數，挾帶地主優勢，國中組皓崴大雞雞隊，決賽技壓奕嘉帥哥隊封王，高中組富明國際隊，靠著林子雋關鍵絕殺驚險闖進冠亞賽，決賽他再度獨拿7分，率隊12：8擊退YCOLJ隊。

為了鼓勵球員勇敢追夢，本屆摩曼頓天王盃在4強後首次邀請體育主播張立群現場播報，而主辦單位也準備豐厚獎勵給進入４強的球隊，包括摩曼頓禮券、美祿飲品、開丼燒肉丼飯餐券等好禮，總價值超過50萬元。

程坤貴（左）今完成摩曼頓天王盃衛冕。圖／摩曼頓提供
程坤貴（左）今完成摩曼頓天王盃衛冕。圖／摩曼頓提供
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「闕姐」闕麗鶯（左）在今天摩曼頓天王盃女子組決賽大殺四方，全能表現帶領「LOVE...
「闕姐」闕麗鶯（左）在今天摩曼頓天王盃女子組決賽大殺四方，全能表現帶領「LOVE LIFES」封后。圖／摩曼頓提供
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2019年摩曼頓天王盃冠軍分別由LOVE LIFES隊、小土愛生氣（大專社會組）...
2019年摩曼頓天王盃冠軍分別由LOVE LIFES隊、小土愛生氣（大專社會組）隊、富明國際（高中組）隊以及皓崴大雞雞隊國中組奪冠。圖／摩曼頓提供
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邁入第4屆的摩曼頓天王盃，「小土愛生氣」成為賽史上首支連霸成功的男子球隊。圖／摩...
邁入第4屆的摩曼頓天王盃，「小土愛生氣」成為賽史上首支連霸成功的男子球隊。圖／摩曼頓提供
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