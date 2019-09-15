3對3／摩曼頓天王盃港都決戰 小土愛生氣衛冕王座

2019-09-15 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



2019摩曼頓天王盃全國總決賽，今年首度移師港都開戰，來自北、中、南3區脫穎而出的24支全國菁英隊伍，15日高雄大魯閣草衙道WeSport籃球場決戰，最終由大專社會組由小土愛生氣隊奪冠，並完成男子隊史上首度連霸，女子組由LOVE LIFES隊抱走后冠。

小土愛生氣隊成為天王盃賽史首支連霸成功的男子隊伍，扮演隊上靈魂人物的38歲老將程坤貴，雖然決賽得分不多，但他表示防守才是贏球關鍵，「現在年輕球員單打能力都比以前好，在三對三比賽中，只要把自己的打法聰明化，一定會比我們更好。」他目標明年完成3連霸，完美退休。

不分年齡的女子組，由「闕姐」闕麗鶯領銜的LOVE LIFES隊，決賽擊敗郁豐農業隊，「闕姐」透露，距離上次北區預賽已經超過1個月，在這１個月期間，她們特別加強肌力訓練，才能做出許多高難度動作。

晉級冠軍戰的８支隊伍中，南區隊伍占據半數，挾帶地主優勢，國中組皓崴大雞雞隊，決賽技壓奕嘉帥哥隊封王，高中組富明國際隊，靠著林子雋關鍵絕殺驚險闖進冠亞賽，決賽他再度獨拿7分，率隊12：8擊退YCOLJ隊。