親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

三高正常 網紅健身教練37歲竟中風

運動筆記【運動補給】馬場上的跑者「美食」?【跑步人小辭典】運筆說文解字-輕鬆跑
健行筆記登山道｜冰河圈谷・南湖群峰高屏舊鐵橋/天空步道
NBA焦點球員- Bogdan Bogdanovic (9月14日)焦點球員- Donovan Mitchell (9月14日)

廣島女網／8強打下謝淑薇 日比野菜緒包雙冠

2019-09-15 18:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

廣島女網賽8強賽拍下尋求衛冕的我國「一姊」謝淑薇後，日本女將日比野菜緒愈打愈猛，...
廣島女網賽8強賽拍下尋求衛冕的我國「一姊」謝淑薇後，日本女將日比野菜緒愈打愈猛，單、雙打都奪冠。 路透
分享

8強賽拍下尋求衛冕的我國「一姊」謝淑薇，日本女將日比野菜緒在廣島女網賽愈打愈猛，今天先在22年第一度的「日本內戰決賽」拍下同胞土居美咲，稍後雙打再和土居美咲聯手打下雙打冠軍，成本周大贏家。

日比野菜緒目前世界排名僅146，但晉級路打下包括謝淑薇在內的兩名種子，今天又以6：3、6：2奪冠，她笑說：「我今天超緊張，比4強緊張多了，但因為我4強賽也感受過緊張，我知道要期待什麼，可以在今天的比賽中保持積極。」

終結4年來的冠軍荒，日比野菜緒明天公布的最新世界排名也將重返百大內，她開心透露已經想好如何慶功，「我和我媽媽說，如果我進入前100名，我就要養隻狗，所以我們會改隻狗，我的姊姊早就幫牠想好名字了，會叫『Terrine』。」

土居美咲雖錯失金盃，但下周世界排名也將從107提升到兩位數；且她雙打也有斬獲，和日比野菜緒以3：6、6：4、10：4逆轉美國麥克海兒（Catherine McHale）／俄羅斯薩維內赫（Valeria Savinykh），將雙打冠軍也留在日本。

日比野菜緒提到，今天兩場決賽對兩人都十分重要，「我看過土居美咲如何掙扎，排名一值滑落，看到她排名回升讓人開心，我相信對我們來說，努力付出都得到回報，因為我們都打進這場決賽。」她也提到，接續就要為泛太平洋網賽備戰，本周心理強韌度增加不少，期待能在主場繼續締造佳績。

謝淑薇羅斯
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

台維斯盃／中華前3點全拿 闖世界組一級升降賽

2019-09-15 15:33

三鐵冠軍艾登暴紅邀約不斷 東奧後可望順道來台

2019-09-15 17:05

東奧／日本馬拉松代表權廝殺 大迫傑落第3

2019-09-15 16:56

3對3／摩曼頓天王盃港都決戰 小土愛生氣衛冕王座

2019-09-15 19:21

體操／法國挑戰賽 李智凱鞍馬資格賽第一晉級

2019-09-15 10:01

台維斯盃／單打先取2勝 中華隊對港率先聽牌

2019-09-15 00:34

男排亞錦賽／中華輕取香港 獲東奧資格賽門票

2019-09-15 00:15

網球／大滿貫男單何時復出？墨瑞鎖定明年澳網

2019-09-14 17:50

男排亞錦賽／中華隊退香港2連勝 奧運資格賽門票有望

2019-09-14 16:13

網球／積極治療左肩 約克維奇努力為亞洲賽場做準備

2019-09-14 10:06

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

日職／王柏融和清宮難替代萊德 栗山為戰績道歉

2019-09-15 09:19

NBA／不只勇士搬新家 傳柯瑞入手3千萬美元豪宅

2019-09-15 14:15

世界盃冠軍戰前瞻 小加索、史柯拉13年後再對決

2019-09-15 15:40

NBA／76人致敬雕像 巴克利：不知當年這麼瘦

2019-09-15 12:10

世籃賽／美奪第7挨批 波總護航：這態度太荒謬

2019-09-15 00:36

世籃賽／阿根廷不靠NBA 繼續拚驚奇旅程

2019-09-15 10:43

NBA／狀元威廉森是怪力神獸 打高球竟揮斷桿頭

2019-09-14 15:52

MLB／英文致詞好緊張 一朗沒忘喊：雄星別哭

2019-09-15 10:03

MLB／張育成雙重賽無安打 林多場下叮嚀

2019-09-15 10:15

籃球／任FIBA新職務 諾維茨基要當球員的嘴

2019-09-15 07:58

MLB／沒度過滿壘危機 王維中加入海盜首掉分

2019-09-15 07:47

中職／獅象戰2度衝突 高國慶再見安避免跨日

2019-09-15 00:29

NBA／哈登和衛少比穿搭 稱職業運動史上最潮

2019-09-15 12:50

恰是傳奇／彭政閔起步平凡無奇 少棒差點被退隊

2019-09-15 09:48

NBA／亡父是死忠湖人迷 庫克新賽季更添動力

2019-09-15 16:30

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-15 17:40

中職／戲劇性的獅象大戰 高國慶再見安打退兄弟

2019-09-15 00:11

MLB／塞揚獎近身戰 柳賢振七局無失分找回身手

2019-09-15 10:56

世籃賽／字母哥新挑戰 布萊恩：如何激勵下一代

2019-09-15 08:46

NBA／杜絕非法招募 聯盟預計提高罰款上限

2019-09-15 11:49

世籃賽／波丹諾維奇轟31分 塞爾維亞勝捷克收第5

2019-09-14 22:28

MLB／對前東家皇家取勝 葛蘭基完成30隊大滿貫

2019-09-15 11:31

中職／林益全致勝2分砲 悍將全年勝率登頂

2019-09-14 19:54

世籃賽／上半場只拿21分 法國逆轉澳洲奪季軍

2019-09-15 17:57

MLB／雙重賽首戰先發 張育成中斷連三場安打

2019-09-15 07:29

世籃賽／與法國爭銅 澳洲力拚站上頒獎台

2019-09-15 09:37

世籃賽／捷克少大將仍收第六名 主帥肯定子弟兵

2019-09-15 12:44

中職／神全敲第23轟 悍將全年勝率超猿登頂

2019-09-15 00:10

NBA／協助推廣透明頭盔 詹皇相挺NFL球員

2019-09-15 16:20

MLB／水手隊主廚一道私房菜 一朗賽前必吃

2019-09-15 16:35

日職／王柏融再坐板凳 清宮幸太郎擊倒軟銀

2019-09-15 16:14

世籃賽／美創隊史最差 米契爾：東奧將強勢歸來

2019-09-15 16:59

MLB／亞古納率隊擊敗國民 勇士確定進季後賽

2019-09-15 09:35

中職／林益全2分砲轟猿 單季23轟平生涯最多

2019-09-14 21:14

MLB／希克斯再見滿貫砲 百敗老虎拉金鶯作陪

2019-09-15 15:11

日職／4台將同日出賽 大王「台灣日」代打掛蛋

2019-09-15 00:14

中職／開球初體驗超甜美 Gail：投球比唱歌更難

2019-09-14 19:32

日本人跑遍台灣／挑戰馬拉松之王的全馬世界紀錄配速

2019-09-15 14:30

體操／法國挑戰賽 李智凱鞍馬資格賽第一晉級

2019-09-15 10:01

傷害防護／落枕了怎麼辦？ 物理治療懶人包！

2019-09-15 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top