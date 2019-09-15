廣島女網／8強打下謝淑薇 日比野菜緒包雙冠

2019-09-15 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



廣島女網賽8強賽拍下尋求衛冕的我國「一姊」謝淑薇後，日本女將日比野菜緒愈打愈猛，單、雙打都奪冠。 路透 分享 facebook

8強賽拍下尋求衛冕的我國「一姊」謝淑薇，日本女將日比野菜緒在廣島女網賽愈打愈猛，今天先在22年第一度的「日本內戰決賽」拍下同胞土居美咲，稍後雙打再和土居美咲聯手打下雙打冠軍，成本周大贏家。

日比野菜緒目前世界排名僅146，但晉級路打下包括謝淑薇在內的兩名種子，今天又以6：3、6：2奪冠，她笑說：「我今天超緊張，比4強緊張多了，但因為我4強賽也感受過緊張，我知道要期待什麼，可以在今天的比賽中保持積極。」

終結4年來的冠軍荒，日比野菜緒明天公布的最新世界排名也將重返百大內，她開心透露已經想好如何慶功，「我和我媽媽說，如果我進入前100名，我就要養隻狗，所以我們會改隻狗，我的姊姊早就幫牠想好名字了，會叫『Terrine』。」

土居美咲雖錯失金盃，但下周世界排名也將從107提升到兩位數；且她雙打也有斬獲，和日比野菜緒以3：6、6：4、10：4逆轉美國麥克海兒（Catherine McHale）／俄羅斯薩維內赫（Valeria Savinykh），將雙打冠軍也留在日本。

日比野菜緒提到，今天兩場決賽對兩人都十分重要，「我看過土居美咲如何掙扎，排名一值滑落，看到她排名回升讓人開心，我相信對我們來說，努力付出都得到回報，因為我們都打進這場決賽。」她也提到，接續就要為泛太平洋網賽備戰，本周心理強韌度增加不少，期待能在主場繼續締造佳績。