親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

200元夜市抵用券明天發放 使用限制一次統整

港915遊行 金鐘站警放催淚煙、有人擲氣油彈

運動筆記【運動補給】馬場上的跑者「美食」?【跑步人小辭典】運筆說文解字-輕鬆跑
健行筆記登山道｜殘雪三月・玉山前五峰【大霸群峰】帶著＿＿去爬山？空拍、銀河一次滿足
NBA焦點球員- Bogdan Bogdanovic (9月14日)焦點球員- Donovan Mitchell (9月14日)

三鐵冠軍艾登暴紅邀約不斷 東奧後可望順道來台

2019-09-15 17:05聯合報 記者林敬家╱即時報導

艾登衝過終點線時，頭上戴著來自彰化「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽。圖擷自triathlo...
艾登衝過終點線時，頭上戴著來自彰化「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽。圖擷自triathlonworld.com
分享

挪威鐵人三項選手艾登在法國尼斯IRONMAN鐵人三項世界錦標賽奪冠，IRONMAN台灣主辦單位台灣鐵人公司今天上午在彰化埔鹽順澤宮發放贊助的300頂冠軍帽，並透漏與透過燈電子信件與艾登聯繫，他有可能在明年參加完東京奧運賽後，順道到台灣還願。

艾登昨天在個人IG再度貼出奪冠戴冠軍帽的照片，他留言表示，自拍攝這張照片以來，已經發生了很多瘋狂事，他收到許多贊助商、媒體需求的訊息，很難全都關注了解！他想感謝從一開始就一直支持他的粉絲，以及最近開始認識他的新朋友，特別值得一提的是瘋狂的新台灣粉絲，「我愛你們」。

台灣鐵人公司黃光佑說，先前聯繫艾登邀他參加2020年3月15來台灣參加IRONMAN70.3賽事，邀請時有告知傳統習俗要向神明還願，會讓他未來的運動生涯更順遂，但因為他目前最大的目標是2020東京奧運，他回復訓練計畫中不適合在3月份參加一場113公里的比賽，不過他承諾在東京奧運結束後會來台灣，會持續密切和艾登保持聯繫。

彰化縣長王惠美也在艾登奪冠第一時間請幕僚寫信給他，希望邀請他參加彰化即將舉辦的馬拉松嘉年華，縣府指出，目前還未接獲回應。

挪威三鐵選手在世界錦標賽奪冠，昨天再度貼文感謝台灣支持者。圖／翻攝gustav_...
挪威三鐵選手在世界錦標賽奪冠，昨天再度貼文感謝台灣支持者。圖／翻攝gustav_iden IG
分享
挪威三鐵選手在世界錦標賽奪冠，昨天再度貼文感謝台灣支持者。圖／翻攝gustav_...
挪威三鐵選手在世界錦標賽奪冠，昨天再度貼文感謝台灣支持者。圖／翻攝gustav_iden IG
分享
台灣鐵人公司贊助順澤宮聯名冠軍帽，今天車友大排長龍領帽。記者林敬家／攝影
台灣鐵人公司贊助順澤宮聯名冠軍帽，今天車友大排長龍領帽。記者林敬家／攝影
分享

鐵人三項
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

台維斯盃／中華前3點全拿 闖世界組一級升降賽

2019-09-15 15:33

東奧／日本馬拉松代表權廝殺 大迫傑落第3

2019-09-15 16:56

世籃賽／上半場只拿21分 法國逆轉澳洲奪季軍

2019-09-15 17:57

體操／法國挑戰賽 李智凱鞍馬資格賽第一晉級

2019-09-15 10:01

台維斯盃／單打先取2勝 中華隊對港率先聽牌

2019-09-15 00:34

男排亞錦賽／中華輕取香港 獲東奧資格賽門票

2019-09-15 00:15

網球／大滿貫男單何時復出？墨瑞鎖定明年澳網

2019-09-14 17:50

男排亞錦賽／中華隊退香港2連勝 奧運資格賽門票有望

2019-09-14 16:13

網球／積極治療左肩 約克維奇努力為亞洲賽場做準備

2019-09-14 10:06

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世籃賽／美國最後一戰勝波蘭 第七名寫隊史最差

2019-09-14 18:05

日職／王柏融和清宮難替代萊德 栗山為戰績道歉

2019-09-15 09:19

NBA／不只勇士搬新家 傳柯瑞入手3千萬美元豪宅

2019-09-15 14:15

世籃賽／美奪第7挨批 波總護航：這態度太荒謬

2019-09-15 00:36

NBA／76人致敬雕像 巴克利：不知當年這麼瘦

2019-09-15 12:10

NBA／狀元威廉森是怪力神獸 打高球竟揮斷桿頭

2019-09-14 15:52

世籃賽／阿根廷不靠NBA 繼續拚驚奇旅程

2019-09-15 10:43

MLB／英文致詞好緊張 一朗沒忘喊：雄星別哭

2019-09-15 10:03

籃球／任FIBA新職務 諾維茨基要當球員的嘴

2019-09-15 07:58

MLB／張育成雙重賽無安打 林多場下叮嚀

2019-09-15 10:15

世界盃冠軍戰前瞻 小加索、史柯拉13年後再對決

2019-09-15 15:40

MLB／沒度過滿壘危機 王維中加入海盜首掉分

2019-09-15 07:47

中職／獅象戰2度衝突 高國慶再見安避免跨日

2019-09-15 00:29

恰是傳奇／彭政閔起步平凡無奇 少棒差點被退隊

2019-09-15 09:48

中職／戲劇性的獅象大戰 高國慶再見安打退兄弟

2019-09-15 00:11

世籃賽／字母哥新挑戰 布萊恩：如何激勵下一代

2019-09-15 08:46

2019世界盃籃球賽 8強賽最新賽程與戰績表

2019-09-15 17:40

MLB／塞揚獎近身戰 柳賢振七局無失分找回身手

2019-09-15 10:56

世籃賽／波丹諾維奇轟31分 塞爾維亞勝捷克收第5

2019-09-14 22:28

NBA／杜絕非法招募 聯盟預計提高罰款上限

2019-09-15 11:49

中職／林益全致勝2分砲 悍將全年勝率登頂

2019-09-14 19:54

MLB／對前東家皇家取勝 葛蘭基完成30隊大滿貫

2019-09-15 11:31

NBA／哈登和衛少比穿搭 稱職業運動史上最潮

2019-09-15 12:50

日職／宋家豪連12戰無失分 陽岱鋼代打沒表現

2019-09-14 18:03

MLB／雙重賽首戰先發 張育成中斷連三場安打

2019-09-15 07:29

NBA／亡父是死忠湖人迷 庫克新賽季更添動力

2019-09-15 16:30

世籃賽／與法國爭銅 澳洲力拚站上頒獎台

2019-09-15 09:37

中職／神全敲第23轟 悍將全年勝率超猿登頂

2019-09-15 00:10

世籃賽／捷克少大將仍收第六名 主帥肯定子弟兵

2019-09-15 12:44

NBA／協助推廣透明頭盔 詹皇相挺NFL球員

2019-09-15 16:20

中職／林益全2分砲轟猿 單季23轟平生涯最多

2019-09-14 21:14

日職／王柏融再坐板凳 清宮幸太郎擊倒軟銀

2019-09-15 16:14

中職／開球初體驗超甜美 Gail：投球比唱歌更難

2019-09-14 19:32

MLB／亞古納率隊擊敗國民 勇士確定進季後賽

2019-09-15 09:35

日職／4台將同日出賽 大王「台灣日」代打掛蛋

2019-09-15 00:14

MLB／水手隊主廚一道私房菜 一朗賽前必吃

2019-09-15 16:35

MLB／希克斯再見滿貫砲 百敗老虎拉金鶯作陪

2019-09-15 15:11

體操／法國挑戰賽 李智凱鞍馬資格賽第一晉級

2019-09-15 10:01

日本人跑遍台灣／挑戰馬拉松之王的全馬世界紀錄配速

2019-09-15 14:30

NBA／布萊恩推心理訓練App 首波主打棒排與美足

2019-09-15 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top