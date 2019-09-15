三鐵冠軍艾登暴紅邀約不斷 東奧後可望順道來台

2019-09-15 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



艾登衝過終點線時，頭上戴著來自彰化「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽。圖擷自triathlonworld.com 分享 facebook

挪威鐵人三項選手艾登在法國尼斯IRONMAN鐵人三項世界錦標賽奪冠，IRONMAN台灣主辦單位台灣鐵人公司今天上午在彰化埔鹽順澤宮發放贊助的300頂冠軍帽，並透漏與透過燈電子信件與艾登聯繫，他有可能在明年參加完東京奧運賽後，順道到台灣還願。

艾登昨天在個人IG再度貼出奪冠戴冠軍帽的照片，他留言表示，自拍攝這張照片以來，已經發生了很多瘋狂事，他收到許多贊助商、媒體需求的訊息，很難全都關注了解！他想感謝從一開始就一直支持他的粉絲，以及最近開始認識他的新朋友，特別值得一提的是瘋狂的新台灣粉絲，「我愛你們」。

台灣鐵人公司黃光佑說，先前聯繫艾登邀他參加2020年3月15來台灣參加IRONMAN70.3賽事，邀請時有告知傳統習俗要向神明還願，會讓他未來的運動生涯更順遂，但因為他目前最大的目標是2020東京奧運，他回復訓練計畫中不適合在3月份參加一場113公里的比賽，不過他承諾在東京奧運結束後會來台灣，會持續密切和艾登保持聯繫。

彰化縣長王惠美也在艾登奪冠第一時間請幕僚寫信給他，希望邀請他參加彰化即將舉辦的馬拉松嘉年華，縣府指出，目前還未接獲回應。