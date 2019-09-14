男排亞錦賽／中華隊退香港2連勝 奧運資格賽門票有望

2019-09-14 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



中華男排擊敗香港小組賽2連勝。圖／陳建禎提供 分享 facebook 攸關2020東京奧運資格賽門票，2019年亞洲男子排球錦標賽，中華隊昨天擊敗泰國隊收下開門紅，14日預賽第二場迎戰香港隊，25：11、25：10、25：17直落三輕取對手，若稍後日本隊擊敗泰國隊，中華隊就確定闖八強，挺進奧運亞洲區資格賽。

男排亞錦賽13日至21日於伊朗德黑蘭點燃戰火，我國由塞爾維亞籍教頭布萊尼斯拉夫（Moro Branislav）掌兵符。

球員陣容以印尼雅加達亞運第4為班底，包括3名旅日好手前中華隊長陳建禎、「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰，以及老將「戰神」王明浚、戴儒謙、石修智、高偉誠、林宜暉、吳宗軒、蘇厚禎，搭配甫在U23男排亞錦賽創隊史新猷奪冠的詹旻翰、顏振富、張育陞、張昀亮。

亞錦賽共計16隊與會分四組，分組前2晉級八強，一併取得明年1月中國大陸廣州江門市登場的奧運亞洲區資格賽。中華隊與日本、香港、泰國同分在B組，中華隊首戰對泰國3：1獲勝。

今日面對香港，前兩局秋風掃落葉，25：11、25：10聽牌，第3局直到後半段才擴大差距，最終順利直落三勝出。中華隊過去亞錦賽最佳1983年、1997年兩度獲第4，也將續拚突破亞錦賽隊史成績。

明晚8時小組賽最末役，中華隊交手一軍陣容前來的日本，陣中清水邦廣、福澤達哉、山內晶大都是陳建禎上季日本聯賽松下黑豹隊的前隊友。