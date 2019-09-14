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網球／積極治療左肩 約克維奇努力為亞洲賽場做準備

2019-09-14 10:06聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

球王約克維奇美網因肩傷退賽，目前全力尋求復出。 美聯社
球王約克維奇美網因肩傷退賽，目前全力尋求復出。 美聯社
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塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）今年美網男單16強時因左肩傷勢選擇退賽，也無緣衛冕王座，近日他更新動態，向外界報告自己的消息，現在他正在為了亞洲賽場積極治療，至於歸期，他強調只要準備好了就會回歸賽場。

挑戰美網近十年來首位完成男單連霸的紀錄，約克維奇卻遇上肩傷攪局，他在次輪比賽中就因左肩不適請求傷停治療，儘管順利挺進16強，卻在對上瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）的比賽中，在第三盤決定退賽，無緣衛冕王座。

賽後約克維奇也未透露自己的左肩傷勢，不過近日他透過社群網站更新了自己的動態，「很抱歉這些日子沒有給大家消息，我正和家人度過美好的時光，並且積極致力於恢復，努力為亞洲賽場做好準備。」

約克維奇強調，身體健康始終擺在第一位，因此只要他準備好了，就會回歸賽場，「我會持續將我的恢復過程告知大家，也謝謝大家對我的祝福。」去年他打下上海名人賽金盃，今年有保分壓力，而他目前只領先第二名的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）640分，球王寶座也面臨挑戰。

除了球王外，南非好手安德森（Kevin Anderson）也在美網開打前因膝蓋傷勢退賽，近日他已完成右膝手術並在社群上向大家報平安，他表示手術一切順利，現在正期待著恢復並重返賽場。

約克維奇美網Stan Wawrinka
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