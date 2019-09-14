親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
綜合
路跑

韓國瑜、郭台銘都愛朱元璋 投射心理大不同

運動筆記登上世界的舞台-如何把高原融入我的訓練中?【教練！我想跑步！】我該喝多少水？找到自己的補水策略
健行筆記登山道｜殘雪三月・玉山前五峰【大霸群峰】帶著＿＿去爬山？空拍、銀河一次滿足
NBA焦點球員- Kemba Walker & Harrison Barnes (9月12日)焦點球員- Bogdan Bogdanovic (9月12日)

世籃賽／美國不再獨霸 布萊恩：92年夢幻隊時代已過

2019-09-14 08:18聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

美國男籃在本屆世界盃尋求三連霸失利，還確定改寫隊史最差成績，曾代表美國隊打下兩面奧運金牌、一面世錦賽金牌的傳奇球星布萊恩Kobe Bryant）談到美國隊的未來處境，坦言將來不再有美國夢幻隊輾壓世界各國的情況，接下來他們在國際賽面臨的只會是更嚴峻的挑戰。

美國隊此次世界盃籌組過程並不順利，不少大咖球星紛紛退出，多名球員也因傷退隊，在星光不如過去的情況下，外界並不看好這支美國隊。美國雖以五戰全勝挺進八強，卻在八強不敵法國，無緣四強，接下來又敗給塞爾維亞，只能爭取第七名的成績，接下來他們將放眼明年東京奧運。

「我聽過很多這種說法，我們是否可以派出最強球隊？」在本屆世界盃失利後，美國徵召不順的情況又被拿出來討論，外界也在看明年東奧美國是否會再次派出夢幻隊出征。

「即使是2008年那支夢幻隊，我們也需要一個不可思議的第四節才能擊敗西班牙，即使你派出最強美國隊，你也不會輕鬆贏球，1992年的時代已經過去了。」布萊恩說道。

布萊恩認為，世界各國已經追趕美國一段時間，現在的美國將會經常面對贏幾場比賽、輸幾場比賽的階段，美國已不再像過去站在世界巔峰，而是要面臨各國的挑戰。

布萊恩世錦賽Kobe Bryant
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

田徑／擲、跳部培訓隊鹿兒島移訓 完善設施令人讚嘆

2019-09-13 17:33

角力／奧培隊征戰世界成人錦標賽 力拚東奧參賽資格

2019-09-13 16:44

網球／不敵百名外日將 謝淑薇廣島女網無緣衛冕

2019-09-13 12:13

空手道／上周東京奪銀 文姿云甩低潮

2019-09-13 00:15

羽球／連3金獲嘉市表揚 吳昶潤：不斷挑戰自我

2019-09-12 23:54

桌球／台北青少年公開賽 12國200選手同場較勁

2019-09-12 20:05

空手道／與教練達協議 文姿云東京公開賽奪銀甩低潮

2019-09-12 18:00

空手道／獲個人肖像信用卡 文姿云要裱匡給小孩看

2019-09-12 16:54

美網／女單新科冠軍喊話 德瑞克回應恭賀

2019-09-12 16:52

排球／亞洲女排邀請賽14日開打 4國5隊爭金盃

2019-09-12 16:17

美網／納達爾扛票房 男單決賽進場觀眾破紀錄

2019-09-12 14:59

企排／就是不服氣 陳菀婷重返賽場喊拚雙料冠軍

2019-09-12 14:32

PGA／獲年度最佳球員獎 麥克羅伊：已期待下個賽季

2019-09-12 11:07

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

世籃賽／奧運組軍 美籃協主席：會記得今年誰退

2019-09-13 08:16

世籃賽／美國兵敗 勇士格林挺身號召球星參戰

2019-09-13 15:12

NBA／終有機會與柯瑞訓練 勇士菜鳥直呼不可思議

2019-09-13 12:46

林書豪上綜藝節目分享 驚嘆詹皇連手掌也有肌肉

2019-09-13 12:06

世籃賽／史柯拉28分13籃板 阿根廷將與西班牙爭冠

2019-09-13 21:59

世籃賽／尤伊2OT飆冷箭 西班牙退澳洲晉決賽

2019-09-13 18:38

中職／蘇俊羽球速不對勁 洪總看出狀況親自換投

2019-09-13 20:49

世籃賽／大陸交通亂、飯店差 伯加特稱調整難於NBA

2019-09-13 14:19

NBA／運動畫刊百大排名出爐 詹皇7年來首失龍頭寶座

2019-09-13 11:54

NBA／靠數據分析加入管理階層 新暴龍26歲女助教吸睛

2019-09-13 13:47

世籃賽／美國、塞爾維亞排名賽碰頭 波總自嘲：輸家哥倆好

2019-09-13 10:13

NBA／甜瓜變苦瓜 球季開打在即安東尼仍乏人問津

2019-09-13 12:56

NBA／哈登、衛少正值顛峰 火箭老闆：盼能奪冠

2019-09-13 08:49

世籃賽／強碰「無敵艦隊」 澳洲想復仇

2019-09-13 00:26

NBA／勇士需適應湯普森缺陣 柯爾重新建隊迎新球季

2019-09-13 10:31

亞錦賽／培訓隊名單公布 陳柏毓是唯一高中生

2019-09-13 17:44

NBA／傳畢斯利聯手羅斯破局 活塞預計改簽強森作補強

2019-09-13 10:55

MLB／歸隊二人傷三人 洋基傷兵詛咒還沒完

2019-09-13 08:48

中職／兄弟搶下3連勝 獅隊全年第一淘汰指數1

2019-09-13 20:36

12強賽／中日戰備受矚目 預售票開賣秒殺

2019-09-13 17:21

MLB／紅襪總管職缺上架 洋基副總管不排斥

2019-09-13 08:49

NBA／再談年度MVP失利 哈登：一切已經過去了

2019-09-13 09:45

中職／悍將隊全年勝率逼近排頭 桃猿吞下5連敗

2019-09-13 20:14

MLB／韋蘭德11K優質先發吞敗 中斷三連勝

2019-09-13 11:58

MLB／今日戰績表 洋基一日內兩度打老虎雪恥

2019-09-13 13:48

NBA／中國流入仿製NBA冠軍戒 行經洛杉磯機場遭查獲

2019-09-13 11:40

日職／陳冠宇後援登板 連3戰無失分

2019-09-13 20:12

NBA／結束15年職業生涯 李文斯頓決定退休

2019-09-14 07:24

中職／昔日興農八壯士之一 蔡明晉本季首度回一軍

2019-09-13 16:15

中職／羅力讚賞林立是好打者 自己還需繼續精進

2019-09-13 21:13

網球／不敵百名外日將 謝淑薇廣島女網無緣衛冕

2019-09-13 12:13

中職／追到僅差0.5場 悍將威脅猿全年首位

2019-09-13 23:40

亞錦賽／唯一的高中生 陳柏毓跳級進培訓隊

2019-09-13 23:51

世籃賽／美國隊要雪恥 格林表態願出征東奧

2019-09-14 00:05

世籃賽／拚到二度延長賽 無敵艦隊挺進冠軍賽

2019-09-13 23:59

中職／悍將隊傷兵 高國輝、蔣智賢下周可望歸隊

2019-09-13 16:46

世籃賽／史柯拉寶刀未老轟28分 助阿根廷爭金

2019-09-14 00:01

中職／范國宸單場貢獻4打點 個人生涯新高紀錄

2019-09-13 22:05

MLB／大谷左膝動刀 拚明年2刀流復出

2019-09-13 23:56

賽事報名／南台灣最台的賽事 鯤鯓王文化路跑

2019-09-13 10:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top