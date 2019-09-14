世籃賽／美國不再獨霸 布萊恩：92年夢幻隊時代已過

2019-09-14 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



美國男籃在本屆世界盃尋求三連霸失利，還確定改寫隊史最差成績，曾代表美國隊打下兩面奧運金牌、一面世錦賽金牌的傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）談到美國隊的未來處境，坦言將來不再有美國夢幻隊輾壓世界各國的情況，接下來他們在國際賽面臨的只會是更嚴峻的挑戰。

美國隊此次世界盃籌組過程並不順利，不少大咖球星紛紛退出，多名球員也因傷退隊，在星光不如過去的情況下，外界並不看好這支美國隊。美國雖以五戰全勝挺進八強，卻在八強不敵法國，無緣四強，接下來又敗給塞爾維亞，只能爭取第七名的成績，接下來他們將放眼明年東京奧運。

「我聽過很多這種說法，我們是否可以派出最強球隊？」在本屆世界盃失利後，美國徵召不順的情況又被拿出來討論，外界也在看明年東奧美國是否會再次派出夢幻隊出征。

「即使是2008年那支夢幻隊，我們也需要一個不可思議的第四節才能擊敗西班牙，即使你派出最強美國隊，你也不會輕鬆贏球，1992年的時代已經過去了。」布萊恩說道。

布萊恩認為，世界各國已經追趕美國一段時間，現在的美國將會經常面對贏幾場比賽、輸幾場比賽的階段，美國已不再像過去站在世界巔峰，而是要面臨各國的挑戰。